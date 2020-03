Pressemitteilung BoxID: 789182 (JobImpulse GmbH)

"Allzu oft kennen Kinder leider nur den künstlichen Geschmack von Fertigprodukten" - Küchenkinder zu Gast in Hannover

Kinder für bewusste und gesunde Ernährung sowie für mehr Bewegung im Alltag begeistern. Schön und gut, aber wie? JobImpulse besuchte vergangenen Dienstag gemeinsam mit TV-Koch Mirko Reeh und Musiker Oliver Mager die Kinder der KiTa Brockfeldzwerge in Hannover, um ihnen auf spielerische Art und Weise zu zeigen, dass gesunde Ernährung und Bewegung eine Menge Spaß machen können.



Am Dienstag, 03. März 2020, besuchte der international tätige Personaldienstleister JobImpulse mit seiner Initiative Küchenkinder die KiTa Brockfeldzwerge in Hannover, um mit den Kindern dort ein gesundes und leckeres Frühstück zuzubereiten. Prominent unterstützt wurde JobImpulse dabei von TV-Koch Mirko Reeh und Musiker Oliver Mager. Bevor es aber in der KiTa mit dem Zubereiten des gemeinsamen Frühstücks losging, stand erst einmal das Thema Warenkunde auf dem Programm. Mit einem großen, bunten Schaubild zeigte Mirko Reeh auf anschauliche und humorvolle Art und Weise jede Menge buntes Obst und Gemüse und fragte die Kinder, was darauf zu sehen sei. Die Kids konnten fast alle Lebensmittel benennen. Als aber Mirko Reehs Finger auf den Blumenkohl zeigte, kam von allen Kindern die Antwort geschossen: „Das ist ein Salat!“ Prompt folgte der augenzwinkernde Kommentar einer Erzieherin „Blumenkohl mögen wir hier nicht besonders“.



JobImpulse brachte für jedes Kind ein eigenes Brettchen, spezielle Kindermesser und Schürzen mit. Mirko Reeh zeigte den Kindern wie es geht und schon wurde losgeschnippelt und das gemeinsame Frühstück zubereitet. Besonderes Highlight für die Kinder war die Saftpresse, in die sie ihr geschnippeltes Obst und Karotten geben durften und dann Saft von der Maschine gezaubert wurde.



„Gemeinsam zu kochen und Essen vorzubereiten ist für Kids immer großartig. Dabei lernen sie den richtigen Umgang mit Lebensmitteln und das ‚Schmecken‘ vom echten, richtigen Geschmack. Allzu oft kennen die Kids leider nur den künstlichen Geschmack von Fertigprodukten“, kommentiert Mirko Reeh.



Im Anschluss an das gemeinsame Essen stand dann Musik und Bewegung auf dem Programm: Beim Mitmach-Kinderkonzert von Oliver Mager konnten sich die Kinder, KITA-Mitarbeiter und JobImpulse-Kollegen dann richtig nach Lust und Laune austoben.



„Ich begleite das Projekt Küchenkinder seit drei Jahren sehr gerne. Die Kinder sind sofort zu begeistern. Sie singen direkt mit. Wir haben einen großen Anteil von Bewegungsliedern im Gepäck, um die Motorik der Kids ein bisschen zu aktivieren, weil einige ja doch leider zu Hause viel vorm Handy oder Tablet rumsitzen“, berichtet Musiker Oliver Mager.



Das Unternehmen JobImpulse, welches unter anderem Büros in Hannover, Hildesheim, Bremen und Braunschweig betreibt, ist Initiator der sozialen Initiative Küchenkinder und finanziert diese. Johanna Wittker macht sich gemeinsam mit ihrem Mann und Geschäftsführer von JobImpulse, Alexander Wittker, für das Thema gesunde Ernährung für Kinder stark. "Es ist schlimm, aber Essen ist heute oftmals nur eine Nebensache und wird kaum noch gemeinsam zelebriert. Insbesondere als Eltern zweier Kinder möchten wir diese negative Entwicklung nicht vorleben und stattdessen mit gutem Beispiel voran gehen“, sagt Johanna Wittker. Deshalb hat JobImpulse vor vier Jahren das soziale Projekt Küchenkinder ins Leben gerufen. JobImpulse tourt mit der Aktion Küchenkinder drei- bis viermal im Jahr durch Kindergärten in ganz Deutschland.

