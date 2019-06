Pressemitteilung BoxID: 755803 (Jobcenter Leipzig)

Jobcenter.digital: Ein neues Online-Angebot für Kundinnen und Kunden des Jobcenters Leipzig

Für die Kundinnen und Kunden des Jobcenters Leipzig gibt es ab sofort ein neues Online-Angebot. Zusätzlich zu den bisherigen Zugangskanälen ist es nunmehr möglich, online beispielsweise die Weiterbewilligung von Leistungen zu beantragen oder dem Jobcenter Leipzig Veränderungen mitzuteilen.



Ein weiterer, digitaler Schritt nach Einführung der elektronischen Akte



Geschäftsführerin Sabine Edner zu dem neuen Angebot: „Das Jobcenter Leipzig ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden erstmalig, über den Online-Kanal z. B. einen Weiterbewilligungsantrag einzureichen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn er erleichtert es, relevante Informationen und Unterlagen zeit- und ortsunabhängig an das Jobcenter Leipzig zu übermitteln. Außerdem können Porto und Fahrtkosten eingespart werden. Wir sind stolz, unseren Kundinnen und Kunden dieses neue Verfahren anbieten zu können.“



Mit dem Start werden in der ersten Ausbaustufe Veränderungsmitteilungen, Weiterbewilligungsanträge und ein zielgruppenspezifisches Informationsangebot zugänglich gemacht. Weitere Funktionen und Verbesserungen sollen kontinuierlich folgen.



Hochladen statt Wartemarke ziehen



Möglich wird dieses neue Online-Angebot durch das Projekt „GE-ONLINE“ der Bundesagentur für Arbeit (BA), das die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes für die Kundinnen und Kunden der gemeinsamen Einrichtungen realisiert. Dieses Gesetz aus dem Jahr 2017 verpflichtet Verwaltungen zur Digitalisierung von Dienstleistungen.



Bei der Projektumsetzung wurden Kundinnen und Kunden verschiedener Jobcenter befragt und so an der Entwicklung beteiligt. Dadurch konnten wichtige Erkenntnisse erlangt werden, die in die kundenfreundliche Ausgestaltung des Angebots eingeflossen sind.



Über den notwendigen Registrierungsprozess berät das Jobcenter Leipzig gern.

