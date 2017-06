JobClub unterstützt Bewerbungsprozess

Bewerbungsunterlagen sollen aussagekräftig und ansprechend gestaltet, vollständig und fehlerfrei sein.



Dabei unterstützt der JobClub, das Bewerberzentrum des Jobcenters Leipzig, kostenlos die arbeitssuchenden Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Leipzig.



Denn mit ansprechenden Bewerbungsunterlagen hinterlässt der Bewerber den ersten Eindruck im Unternehmen und legt damit den Grundstein für die Einladung zum Vorstellungsgespräch.



Auf 350 Quadratmetern, an fünf Tagen in der Woche, bietet der JobClub eine individuelle Bewerbungsberatung, professionelle Hilfen beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche an. Auch telefonieren, drucken, scannen und kopieren von Unterlagen, die für den Bewerbungsprozess benötigt werden, ist für die Besucherinnen und Besucher kostenlos möglich.



Seit 2015 werden im JobClub auch Kurzzeit- und Minijobs vermittelt. Wer auf der Suche nach einem Kurzzeitjob ist, z. B. als Umzugshelfer, wird im JobClub fündig.



Öffnungszeiten

Montag: 8:00-16:00 Uhr Jobcenter Leipzig

Dienstag: 8:00-18:00 Uhr JobClub

Mittwoch: 8:00-12:00 Uhr Georg-Schumann-Str. 171-175

Donnerstag: 8:00-16:00 Uhr 04159 Leipzig

Freitag: 8:00-12:00 Uhr AXIS-Passage, Aufgang B, 4. Etage



Email: Jobcenter-Leipzig.Jobclub@jobcenter-ge.de

Telefon: 0341 58088 4762

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren