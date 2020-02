Pressemitteilung BoxID: 788560 (job40plus)

„job40plus. Ein Wegweiser für erfahrene Arbeitnehmer“

Ratgeber für wechselwillige Fach- und Führungskräfte in 8. Auflage erschienen

Wechselwillige Fach- und Führungskräfte haben es oft nicht einfach. Trotz oftmals bester Qualifikation und trotz der Tatsache, dass ihre Erfahrung häufig dringend gebraucht wird, finden sie oft nicht den richtigen Zugang zu Unternehmen.



Hier schaffen die Veranstalter der Jobmesse job40plus Abhilfe: zum einen mit exklusiven, exakt auf die Zielgruppe zugeschnittenen Rekrutierungsevents, zum anderen mit dem Ratgeber „job40plus. Ein Wegweiser für erfahrene Arbeitnehmer“, dessen mittlerweile 8. Auflage soeben am 27. Februar 2020 erschienen ist. Das Nachschlagewerk für erfahrene Fach- und Führungskräfte, die sich beruflich verändern möchten, beschäftigt sich mit den verschiedenen Phasen einer beruflichen Umorientierung. Das fängt mit einem Überblick über den Arbeitsmarkt an und führt über die erste Standortbestimmung bis hin zu konkreten Tipps in Sachen Umorientierung, Selbstpräsentation und Bewerbung.



Auszug aus dem Inhalt:



Marktüberblick Fachkräftemangel



Wie man sich selbst optimal „verkauft“: auf Messen, online und im Vorstellungsgespräch



Stellenanzeigen richtig lesen



Infos zum verdeckten Arbeitsmarkt



Worauf es beim Auflösungsvertrag ankommt



Alternative Selbstständigkeit?



Ergänzt wird der Job-Ratgeber um Porträts von Unternehmen, die gezielt Professionals suchen, und ein Verzeichnis ausgewählter Berater, die bei Umorientierung und Neustart helfen können.



Der Ratgeber ist auf allen job40plus-Events im Eintrittspreis enthalten und wird auf Großveranstaltungen (z.B. Hannover Messe oder Zukunft Personal), an denen das job40plus-Team teilnimmt, gezielt an wechselwillige Kandidaten ausgegeben.



Interessierte Leser erhalten die Printausgabe gegen einen Unkostenbeitrag von 6,90 Euro. Als pdf ist der Ratgeber gegen eine Gebühr von 5 Euro erhältlich. Bestellungen sind möglich unter der Telefonnummer 089 41610778-0 oder per E-Mail an info@job40plus.de.



Firmen, die in dem job40plus-Ratgeber vertreten sein möchten, können sich unter



www.job40plus.de/mediadaten-anfordern/ über die Konditionen informieren.

