Am 14.03.2017 präsentiert die Reihe „Aus der Fremde – in die Fremde?!“ im JIZ den Dokumentarfilm „white charity“, der ausgehend von Spendenplakaten von Hilfsorganisationen die Zusammenhänge von Entwicklungszusammenarbeit, kolonialen Fantasien, Rassismus und Machtstrukturen beleuchtet. Im Anschluss diskutiert Cumali Naz (Stadtrat) mit Fachleuten und Publikum über den alltäglichen Rassismus in Bildern und in unserer Gesellschaft.



Wann + Wo:





Dienstag, 14.03.2017 ab 18.30 Uhr

Jugendinformationszentrum JIZ, Sendlinger Str. 7 (Innenhof)





Diskussion mit Fachleuten + Publikum (nach dem Film):





Modupe Laja (EineWeltHaus e.V., AK Panafrikanismus e.V.)

Zara Pfeiffer (Netzwerk rassismus- und diskriminierungsfreies Bayern)





Eintritt frei - Anmeldung für Gruppen im JIZ erbeten!



Moderation: Cumali Naz (Stadtrat, Kreisjugendring München-Stadt)



Eine Veranstaltung im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“



Infos zum Film „white charity“ (D 2011, Laufzeit: 48 Min.)



Schwarzsein & Weißsein auf Spendenplakaten – Werbeplakate von entwicklungspolitischen Organisationen wie ‚Brot für die Welt‘, ‚Welthungerhilfe‘, ‚Kindernothilfe‘ oder ‚Care‘ prägen das Bild auf Straßen, Plätzen, in Bahnhöfen und U-Bahnen in Deutschland. Sie haben einen großen Einfluss darauf wie in Deutschland Schwarze und weiße Identitäten konstruiert werden. ‚white charity‘ ist eine exemplarische Auseinandersetzung mit Rassismus in Bildern, die weit über den entwicklungspolitischen Horizont von Bedeutung ist und unterstützt einen schärferen Analyseblick auf Bilder in kommerzieller Werbung, Print und TV. Ein Film von Carolin Philipp + Timo Kiesel (www.whitecharity.de)



Infos zu „Aus der Fremde – in die Fremde?!“



Seit 2006 präsentiert das Jugendinformationszentrum (Kreisjugendring München-Stadt) gemeinsam mit der Initiativgruppe IG - Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. spannende Filme – kostenlos!



Jung und Alt werden durch attraktive Filme angesprochen und animiert, sich mit dem Themenbereich Migration und Integration näher auseinander zu setzen. Anschließend an jeden Film diskutiert Cumali Naz (Stadtrat, Interkultbeauftragter des Kreisjugendring München-Stadt) mit Fachleuten und dem Publikum.



Alle Infos zu Filmen und Gästen 2017 gibt es unter: www.filmreihe.jiz-m.de

