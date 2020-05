Pressemitteilung BoxID: 798301 (JIZ Jugendinformationszentrum München)

"Schulaufenthalte in den USA+CAN" und "Auslandsinfos A-Z"

Live-Webinar am 14.05.2020 informiert kostenlos und neutral

Die Austausch- und Studienberatung des Amerikahaus München informiert am Donnerstag, 14.05.2020 online über die Möglichkeiten eines Schulaufenthaltes in den USA oder Kanada im Jahr 2021 – berichtet aber auch über die aktuelle Situation.



Zum Schulbesuch in anderen Regionen der Welt sowie zu weiteren Auslandsprogrammen von A wie „Au Pair“ bis W wie „Work & Travel“ informiert an diesem Abend parallel ein Fachberater des Jugendinformationszentrum (JIZ).



Die Veranstaltung kann einfach am Computer oder per Smartphone verfolgt werden und es ist möglich Fragen zum geplanten Auslandsaufenthalt live und online zu stellen. Eine Anmeldung für das Webinar ist nicht nötig.



Interessierte müssen nur am 14.05. um 18 Uhr einen Meeting-Link (zu finden unter www.jiz-muenchen.de/auslandsberatung) öffnen und können dann entweder über die kostenlose Zoom-App oder mit jedem Browser (außer Chrome) am PC auch anonym bzw. ohne Namensnennung teilnehmen. Die Teilnehmenden müssen kein Mikrofon oder Kamera benutzen, sollten aber den Ton anstellen um zuhören zu können. Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet und es werden keinerlei Informationen seitens der Veranstalter gespeichert oder an Dritte weitergegeben.



Veranstalter sind: Stiftung Bayerisches Amerikahaus und das Jugendinformationszentrum (JIZ) München

