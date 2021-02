Die Kommunikation und ebenso die Werbung haben sich in den letzten Jahren verändert – auch durch die Digitalisierung. Was früher die Briefkästen waren sind heute die E-Mail Postfächer – diese laufen förmlich über. Der Printbereich ist daher auf dem Weg dazu ein Premiumbereich zu werden. Da wir weniger gedruckte Medien erhalten können wir den vorliegenden Maßnahmen mehr Aufmerksamkeit schenken.



Machen Sie sich die Exklusivität zu nutzen

Die Digitalisierung ermöglicht es uns den Printbereich wieder attraktiver zu machen. Nehmen Sie die Vorteile mit in die Druckerzeugnisse wie z. B. Prospekte. Präsentieren Sie z. B. zielgerichtet die Produkte, welche Ihre Kunden besuchen. Oder starten Sie Mailings und überraschen so den Kunden, wenn er es am wenigsten erwartet. Nutzen Sie Ihre Analyse-Tools welche bereits schon im Einsatz sind auch für den offline Bereich. Somit schlagen Sie 2 Fliegen mit einer Klatsche.



Die Vorteile der Printmedien

Die gedruckte Anzeige oder Broschüre kann nicht einfach weggeklickt werden, daher ist dies viel langlebiger als im Web. Im besten Fall wird Sie von potentiellen Kunden aufbewahrt, mitgetragen oder wiedergefunden.



Durch die Wahrnehmung von Printmedien wie Flyer, Broschüren, … beschäftigt sich der potentielle Kunde viel länger mit dem Produkt. Viele Zielgruppen, darunter auch die ältere halten Printmedien für zuverlässiger und vertrauen diesen mehr. Getreu dem Motto was einmal gedruckt ist, ist fix und nicht einfach veränderbar.

