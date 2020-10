Hamburgs westlicher Stadtteil Blankenese war ursprünglich ein schmuckes Hangdorf, in dem Kapitäne und Lotsen mit einem Blick auf die Elbe ihren Lebensabend verbrachten. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte es sich zum bevorzugten Wohnort für gut betuchte Hamburger Kaufleute und mit seinen weißen, gepflegten Villen trägt Blankenese auch heute zu Recht den Namen „Die Perle an der Elbe“. Der Name des Stadtteils steht Pate für eine Stiltür aus dem Hause JELD-WEN, die genauso vornehm zurückhaltend ist wie ihre Bewohner.



Weiß lackierte Oberflächen sorgen für eine vornehme Optik und die aufgesetzten Leisten erzeugen ein klassisches, zeitloses Profil. Diese typischen Profilierungen verraten die Liebe zum Detail und bewahren im Falle einer Sanierung den Charme einer schicken Altbauwohnung oder gar Villa. Aber auch bei Neubauten unterstützen sie den Wunsch ihrer Bauherren nach dem typischen Look einer hanseatischen Eleganz.



Aufgesetzte Leisten erzeugen ein klassisches, zeitloses Profil



Erhältlich als ein- und zweiflügelige Tür, kann der Kunde bei der Anzahl der gewünschten aufgesetzten Leisten zwischen sechs Designvarianten wählen. Diese sind je nach Typ horizontal oder vertikal ausgerichtet und selbstverständlich besteht optional die Möglichkeit, mit einem Lichtausschnitt zu arbeiten. Die Stiltür Blankenese besteht aus einer 39 Millimeter starken Konstruktion, die bis zu einer Höhe von 2.235 mm lieferbar ist. Sie ist als stumpf einschlagende oder gefälzte Ausführung erhältlich und der Kunde kann zwischen eckiger oder gerundeter Türblattkante wählen.



Schnelle, zuverlässige Lieferzeit dank Hochleistungs-Liefersystem 5plus



Innentürenspezialist JELD-WEN hat sich die Frage gestellt, welcher Faktor aus Kundensicht die höchste Priorität neben der Qualität hat. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass die Lieferzeit von immer größerer Bedeutung ist. Also hat sich das Unternehmen zur Aufgabe gesetzt, diese signifikant zu reduzieren, bei gleichzeitiger extrem hoher Varianz. Denn bei einer durchschnittlichen Losgröße von unter zwei gleicht kaum eine Innentür der anderen. Entstanden ist so das Hochleistungs-Liefersystem 5plus. Bereits circa 85 % der bestellten Innentüren werden von JELD-WEN innerhalb extrem kurzer Fristen von fünf, zehn oder 15 Tagen produziert. Handwerker und Händler profitieren gleichermaßen von der überdurchschnittlich hohen Lieferzuverlässigkeit sowie der industriellen Expertise des Branchenprimus.



Nachhaltig produziert für ein wohngesundes Bauen



JELD-WEN bezieht seinen Rohstoff Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und arbeitet ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die seine Einstellung zu Nachhaltigkeit teilen und die entsprechenden Zertifizierungen nachweisen. Seine Verantwortung für die Umwelt übernimmt das Unternehmen auch in der Produktion und so stellte sich die Modellreihe Lombardo erfolgreich den Kriterien einer PEFC-Zertifizierung. Die VOC-Emissionen der JELD-WEN Innentür-Elemente liegen weit unter dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Denn wohngesund Bauen bedeutet, so wenig emittierende Stoffe wie möglich bereits in der Bausubstanz zu verarbeiten. Bereits seit 2009 ist JELD-WEN Produktpartner des SHI und wird bei Bauvorhaben als einziger Türenhersteller in Europa empfohlen und eingesetzt.

