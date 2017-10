Jazzunique gestaltet ersten OUTFITTER Concept Store

Fußball-Kultur im Herzen Europas, mitten in Frankfurt: Am 7. Oktober eröffnete „OUTFITTER“ seinen ersten Concept Store unter der architektonischen Leitung von Jazzunique. Die Agentur zeichnete sich hierbei ganzheitlich für die Betreuung verantwortlich – von der Konzeption bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Durch die neue Filiale in zentraler Lage, angrenzend an die Haupt-Einkaufsmeile Zeil, geht der Online-Fußballshop einen wichtigen Schritt im Bereich des stationären Vertriebs.



Der neu entstandene Store dreht sich 360° um Fußball. „Mit Herz und Rasen“ – getreu dem Slogan der Marke, lag der Fokus neben der Kult-Sportart, die sich in vielen Facetten der Gestaltung widerspiegelt, vor allem auf dem starken lokalen Bezug von OUTFITTER. Beim Design der 510 m² großen Ladenfläche setzte die Agentur deshalb voll auf die urbane Fußballkultur und die perfekte Integration in den Puls der Mainmetropole.



Das entstandene Storedesign überzeugt durch sein klares Ambiente gespickt mit dramaturgisch starken Elementen, wie zum Beispielen den Cages der städtischen Bolzplätze. Über spielerische Details wird das heimische Stadion charmant zitiert. Große Leuchtschriften mit starker Fernwirkung bilden Blickpunkte und setzen durch ausgewählte Begriffe aus der Fußballwelt thematische Zonierungen.



Eine ergänzende Pop-Up & Event-Fläche mit Videowall im Eingangsbereich bietet neben der Produktwerbung auch die Möglichkeit für zeitlich begrenzte Sortimentserweiterungen und aufwendige Kampagneninszenierung. Die „Omnichannel-Zone“ im Kassenbereich, die eine Verbindung zum Onlineshop darstellt, ergänzt den Offline-Store mit seiner Online-Historie. Ihre persönlichen Lieblingsstücke von Frankfurts größter Fußballschuhwand können die Besucher auf integrierten Bodenflächen mit „Tartanboden“ und „Kunstrasen“ direkt bei „echten“ Bedingungen testen. Das hauseigene „Labor“ bietet die Chance zur Individualisierung der Ware – dank eines großzügigen Fensters zum Shop können die Besucher hier auch live dabei sein. Highlight ist hier die Laser-Veredlung von Fußballschuhen, die zusammen mit dem Branchenprimus adidas angeboten wird.



OUTFITTER verbindet die Themen Fußball und Lifestyle. Um diese Produktvielfalt auf den ersten Blick sichtbar zu machen, konnte Jazzunique die vorhandene zweigeteilte Raumstruktur optimal nutzen. Eine gestalterische, schwarze Klammer verbindet die beiden Bereiche und dient gleichzeitig als dezente Präsentationsfläche, die den Produkten Raum zum Wirken gibt. Das modulare Shopsystem ermöglicht enorme Flexibilität im Bezug auf die Präsentation von immer wieder neuen Produkten und Marken.



Auch am Opening Event des Stores am 07. Oktober wirkte Jazzunique mit: Ein Event mit Special Guests und zahlreichen interaktiven Aktionen rund um Fußball, insbesondere rund um Frankfurts Fußballkultur, die dem Motto „#FrankfurtKicktAlles“ alle Ehre machte.

Jazzunique GmbH

Die Kreativen der Jazzunique GmbH mit ihren Standorten in Frankfurt und Berlin verstehen sich auf alle Formen der Erlebniskommunikation. Ob Live-Maßnahmen wie Corporate Events, Produktpräsentationen und Roadshows oder Markenräume wie Stores, Arbeitswelten und Messestände - immer integriert in die klassische und digitale Markenkommunikation. Seit 2004 sorgen die Brüder Jesper und Börries Götsch und ihr 57-köpfiges Team mit bewegenden Erlebnissen, außergewöhnlicher Architektur und einzigartiger Gestaltung immer wieder für Aufsehen. Jazzunique entwickelt passgenaue Markenbotschaften - mit gestalterischer Inspiration, effizienter Planung und Organisation sowie dem feinen Gespür für die Zielgruppen. Von Kommunikationsprofis, Eventmanagern, Designern und Architekten leidenschaftlich inszeniert, sprechen diese Markenwelten ihr Zielpublikum emotional und unmittelbar an.

