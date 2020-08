Pressemitteilung BoxID: 810279 (Jazzinstitut Darmstadt)

Eva Kruse "New Legend"

.

Bessunger Jagdhof (Platz vor dem Jazzinstitut Darmstadt), Open Air

Konzertbeginn: 20 Uhr Einlass: ab 19 Uhr

Tickets sind auf 100 Plätze limitiert

Eintritt: 19,80 Euro / erm. 13,80 Euro (inkl. Online-Systemgebühr)

Vorverkauf: www.ztix.de/lakstickets.php/96347

Fresh Breeze from the Baltic Sea



Wenn die ECHO-Preisträgerin und Bassistin Eva Kruse den großen Schritt von ihrer idyllischen Schäreninsel heruntermacht, dann hat sie meist auch Großes im Gepäck. Damit ist in diesem Fall natürlich nicht nur ihr Instrument gemeint, sondern auch ein neues musikalisches Werk der gebürtigen Kielerin, die tatsächlich seit einigen Jahren auf einer kleinen Insel vor den Toren Göteborgs lebt. Jetzt kommt sie mit ihrer am 12. Juni erschienenen neuen CD "New Legend" nach Deutschland. Die erste Live-Aufführung des Albums findet am 11. September 2020 vor der wunderbaren Kulisse des barocken Bessunger Kavaliershauses (Jazzinstitut Darmstadt) unter freiem Himmel statt.



“New Legend” (Prophone Records/Vertrieb Naxos) hat Eva Kruse mit ihrem markanten Quintett im März 2020 – für ein international besetztes Ensemble gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie – im Svenska Grammofonstudion, Göteborg eingespielt. Es ist auffällig, wie intensiv die Band in den vergangenen fünf Jahren ihres Bestehens zu einem Organismus mit einer gemeinsamen und dennoch sehr individuellen Klangsprache zusammengewachsen ist. Ihr Zusammenspiel klingt nun noch lebendiger, Klangfarben noch nuancenreicher, gezielte Reibungen feiner aufeinander abgestimmt. Die dichte Interaktion erzeugt ein stärkeres Live-Gefühl, gleichzeitig treten die Stärken der Musikerpersönlichkeiten noch klarer zutage.



Wie bei allen ihren eigenen Projekten mischt Eva Kruse Elemente aus Jazz, Klassik und Pop wie selbstverständlich, was es nahezu unmöglich macht, ihre Musik in eine bestimmte Schublade zu zwängen. Sie lässt die Musik sich innerhalb klar abgesteckter Grenzen frei entfalten. Gelungen integriert sie den im Jazz sehr ungewöhnlichen, überaus fragilen Klang der Oboe – meisterhaft gespielt von Tjadina Wake-Walker – in das Quintett und stellt ihn neben den kraftvollen Saxophonton von Uwe Steinmetz. Während das feinfühlige, fast lyrische Klavierspiel von Christian Jormin mit einem alle Freiheiten genießenden Schlagzeug harmoniert. Der bayerische Wahl-Berliner Andi Haberl (u.a. The Notwist, AMEO, Enders Room) ersetzt in Darmstadt Eva Kruses langjährigen Begleiter Eric Schaefer am Schlagzeug.



”Häufig scheint es beschwerlich, Jazz mit klassischer Kunstmusik zu vereinen. Es gibt Hindernisse wie radikal verschiedenes Timing und geteiltes Verhältnis zu den Begriffen Komposition und Improvisation. Aber eine Lösung hierfür ist eigentlich nie weiter entfernt als bei einem einzelnen Musiker. Für (…) Eva Kruse fließen die verschiedenen Traditionen wie selbstverständlich zusammen (…). Mit ihrem Quintett vermag sie wahrhaftig Groove und den Einfluss Bachs auszubalancieren!” Johannes Cornell, DAGENS NYHETER



Besetzung:



Eva Kruse | Kontrabass

Tjadina Wake-Walker | Oboe

Uwe Steinmetz | Saxophon

Christian Jormin | Piano

Andi Haberl | Schlagzeug



Bei fürchterlich schlechtem Wetter weichen wir mit dem Konzert in die Halle der Bessunger Knabenschule aus. Bitte beachten Sie die allgemeinen Regeln des Gesundheitsschutzes und tragen Sie, wo erforderlich, einen Mund-Nasen-Schutz. Vielen Dank. Corona – Wichtige Besucherinformationen zu Veranstaltungen …



Nur im Vorverkauf gibt es insgesamt 100 Tickets für diese großartige Band unter www.ztix.de/lakstickets.php/96347



Eine Veranstaltung des Jazzinstituts Darmstadt in Zusammenarbeit mit der Bessunger Knabenschule und dem Resto Belleville

