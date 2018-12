Handelsblatt bewertet Janitos Hausratversicherung mit FFF-Rating

12.12.18

Pünktlich zur schadenintensiven Vorweihnachtszeit lässt das Handelsblatt die Qualität der aktuellen Hausrattarife prüfen. Janitos erhält mit der Hausratversicherung Best Selection die begehrte FFF-Bewertung.



Wenn der Weihnachtsbaum in Flammen steht, die Gans im Ofen vergessen wurde oder der Einbrecher seine Chance wittert, weil die Familie verreist, dann ist das ein klarer Fall für die Hausratversicherung. Die Weihnachtsstimmung ist dann wohl ruiniert, nicht jedoch die finanzielle Lage. Eine Hausratversicherung empfiehlt sich daher für jeden, der nicht sein Hab und Gut selbst ersetzen kann oder will. Franke und Bornberg hat nun im Auftrag des Handelsblatts 37 Tarife unter die Lupe genommen und bewertet.



Janitos erzielt mit 91 von 100 Punkten Top-Platzierung.

Die Berechnungsgrundlage für den Vergleich ist eine Wohnfläche von 100 Quadratmetern und eine Versicherungssumme von 65.000 Euro. Gerechnet wurden die Städte Hannover, München, Berlin, Köln und Hamburg. Der Best Selection Tarif von Janitos erreicht mit 91 von 100 Punkten die Gesamtnote „sehr gut“ und erhält das Rating FFF (Hervorragend).



Attraktive Prämien und umfassender Schutz.

Absicherung bei grober Fahrlässigkeit, Außenversicherung oder Ersatz bei Diebstahl von Wertsachen – selbst aus dem Auto – sind besondere Tarifmerkmale, die bei Best Selection bereits fest integriert sind. Optionale Zusatzmodule wie Fahrraddiebstahl, Elementarversicherung, Glasbruch oder Online-Schutz bieten eine gute Möglichkeit, die Hausratversicherung intelligent und nach dem eigenen Bedarf zu erweitern. So ist ein maßgeschneiderter Versicherungsschutz möglich, der Preis und Leistung in ein optimales Verhältnis bringt.



Weitere Informationen zum Unternehmen und Produkten finden Sie unter www.janitos.de.

