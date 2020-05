Pressemitteilung BoxID: 797574 (jameda GmbH)

jameda Spenden-Aktion für Corona-Einsatz: Ärzten "Danke" sagen und helfen

Ab sofort können sich Patienten unter www.danke-coronahelden.de bei ihren Ärzten für deren unermüdlichen Einsatz während der Corona-Krise bedanken – und gleichzeitig etwas Gutes tun. Die Danksagung geht schnell und einfach online: Auf www.danke-coronahelden.de suchen Patienten ihren Arzt und bedanken sich bei diesem mit einem Klick per Herz-Emoji. Pro deutschlandweit 100 verschickter Herzen spendet jameda, Deutschlands größtes Arzt-Patienten-Portal, einen Euro an die medizinische Organisation Ärzte ohne Grenzen sowie an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes. Die Anzahl der vergebenen Herzen ist auf einer interaktiven Deutschlandkarte zu sehen.



Unterstützt wird das Projekt von Bunte.de sowie durch die Initiative #CoronaCare von FOCUS Online und BurdaForward.



Dr. Florian Weiß, Geschäftsführer von jameda: „In der Corona-Krise möchten wir Patienten ermöglichen, Danke zu sagen: Danke an die Ärzte, die in dieser herausfordernden Zeit für unsere Gesundheit kämpfen. Dieser bewundernswerte Einsatz verdient unser aller Anerkennung. Die Danksagung ergänzen wir durch eine Spende an Ärzte ohne Grenzen und das Deutsche Rote Kreuz – zwei Organisationen, die seit jeher und jetzt besonders an der Seite der Kranken und Schwachen stehen und denen immer ein ganz besonderer Dank gelten sollte.“

