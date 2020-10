Der in Berlin ansässige Projektentwickler JAAS, spezialisiert auf die Entwicklung von attraktiven Wohnimmobilien sowie modernen Gewerbe- und Büroimmobilien in gefragten Stadtlagen, erweitert seine Sales-Abteilung. Seit dem 1. September 2020 verstärkt Frederik Gehrmann das JAAS-Team und verantwortet zukünftig den Bereich Sales & Project Development. Damit reagiert JAAS auf die steigende Nachfrage in Berlin und die wachsende Zahl seiner Projekte.



Richard Jensch, geschäftsführender Gesellschafter von JAAS: „Unbeeindruckt vom aktuell durch die Corona-Pandemie schwierigen Marktumfeld haben wir verschiedene Projektentwicklungen in der Pipeline und prüfen kontinuierlich weitere Standortpotenziale. Durch die Vergrößerung unserer Vertriebs-Abteilung werden wir diesem dynamischen Wachstum gerecht. Mit Frederik Gehrmann haben wir einen Sales Manager gewonnen, der mit seiner umfassenden Expertise im Segment Vertrieb und Projektmanagement unser Team bereichern wird. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und neue Impulse.“



Frederik Gehrmann: „Mit dem Wechsel zu JAAS betrete ich ein neues Geschäftsfeld, das spannende Herausforderungen mit sich bringt. Ich freue mich, Teil des professionellen und dynamischen Teams zu sein und meinen Beitrag dazu leisten zu können, die Unternehmensentwicklung konsequent voranzutreiben.“



Zuvor war Gehrmann als Head of Sales der 40 SECONDS Berlin mit der Steuerung des Geschäftsbereichs Sales & Project sowie der Leitung und Koordination des Sales-Teams betraut.



Bereits bei der Käfer Berlin GmbH konnte er nach seiner Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann wertvolle Erfahrungen in diesem Unternehmensfeld sammeln und im Zuge seines weiteren beruflichen Weges vertiefen. Er wird JAAS in Zukunft bei allen Themen rund um die Projektentwicklung und beim Vertrieb sowohl eigener als auch externer Immobilienobjekte unterstützen.

