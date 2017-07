Die 3 gewinnt!

Drei Mal hoch. Auch in diesem Jahr wurden die JA Resort & Hotels bei den Word Travel Awards gleich drei Mal aufs Siegerpodest gerufen. Das JA Manafaru belegte mit seiner Royal Suite Platz 1 in beiden Kategorien der Königsklasse Indian Ocean's Leading Hotel Suite und Maldives’ Leading Hotel Suite. Und die hält das zauberhafte Resort nun schon das dritte Jahr in Folge. Das Non-Plus-Ultra in den Seychellen, also das Seychelles' Leading Resort, ist das Enchanted Island Resort. Die World Travel Awards wurden kürzlich bei einer feierlichen Zeremonie auf den Malediven verliehen.



Bei den World Travel Awards™ werden seit 1993 die Besten der Besten der gesamten Reisebranche honoriert und ausgezeichnet. Überreicht werden die Awards bei einer hoch-dekorierten Zeremonie, deren Einladung auch dieses Jahr – zum 24. Geburtstag - die absoluten Größen der internationalen Reise- und Hotelbranche wie auch internationale Medien gefolgt waren. Denn die World Travel Awards™ sind die mit Abstand renommiertesten und beachtesten Auszeichnungen, die es in der Reisebranche gibt. Und sie werden nicht nur von Brancheninsidern und der internationalen Touristikbranche geachtet, sondern genießen auch bei Reisenden einen hohen Stellenwert – international.



Das JA Manafaru ist der Inbegriff des idyllischen Luxus der Malediven – und beweist dabei, dass die zauberhafte Inselwelt nicht nur für verliebte Paare eine Reise wert ist. Familien und Kinder sind hier ebenfalls sehr gut aufgehoben. Die insgesamt 84 wunderbaren Villen und Suiten empfangen mit einer wohltuend-warmen Atmosphäre – ideal für einzigartige wie exquisite Ferientage. Kulinarisch geht es auch sehr vielseitig zu – sieben Restaurants laden zum Schlemmen ein. Besonders ist ein Besuch im The Cellar – dem Weinkeller in einer Steinhöhle, die tatsächlich unter der Erde liegt. Hier können erlesene Tropfen probiert werden – mit delikaten Spezialitäten vom Chef. Nahezu grenzenlos scheint die Aktivitäten-Vielfalt: Wassersport, Tauchen, Schnorcheln, Radfahren, ein eigener Kids-Club und ein tolles Spa-Verwöhnprogramm – alles da. Dieses versteckte Paradies beherbergt zwei Royal Island Suites – eine zweistöckige Strand-Residenz mit jeweils zwei oder drei Schlafzimmern in einem großen Garten mit eigenem Infinity-Pool und großem Sonnendeck. Ideal für Familien mit Kindern. Wunderbar zum Entspannen und Wohlfühlen. Denn zu den Annehmlichkeiten gehören außerdem eine private Sauna und ein eigener Bereich für das ganz private Spa-Treatment. In einer Royal Island Suite haben bis zu sechs Erwachsene und zwei Kinder Platz.



Das Enchanted Island Resort in den Seychellen, das von JA Resorts & Hotels betrieben wird, ist ein verborgenes Juwel. Wie sein Name schon sagt - ein wahrhaft verwunschener Traum, ideal für Gäste, die sich nach Abgeschiedenheit und Privatsphäre sehnen. Denn es gibt nur zehn Villen. Sie alle haben direkten Zugang zum Strand und liegen eingebettet in die einzigartige Natur, die es so tatsächlich nur auf den Seychellen gibt. Atemberaubend sind die Ausblicke auf den Ozean und die farbenprächtige Flora und Fauna.



„Wir sind überwältigt, auch in diesem Jahr wieder die bedeutendsten Auszeichnungen unserer Branche zu bekommen. Es ist solch eine Ehre, dass wir wieder bedacht wurden,“ freut sich David Thomson, Chief Operating Officer JA Resorts & Hotels. „Wir freuen uns, dass damit die Bekanntheit unserer Resorts im Indischen Ozean international weiter gefestigt wird. Und bleiben gleichzeitig unserer Philosophie treu. Wir werden unseren Gästen auch weiterhin eine unvergleichliche Symbiose aus herzlicher Gastfreundschaft und legerem Luxus bieten.“



Diese Auszeichnung schließt sich unmittelbar an eine andere an, die ebenfalls sehr bedeutend ist: Kürzlich wurde das JA Manafaru nämlich unter die Top 10 der besten Hotels der Welt gewählt – und zwar von TripAdvisor beim 15. Traveller‘s Choice Award.

JA Resorts & Hotels

Die in Dubai beheimateten JA Resorts & Hotels, im Besitz der Dutco Group of Companies, ist ein internationales Tourismusunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Management und Betrieb von Resorts und Hotels. JA Resorts & Hotels beschäftigt zirka 2.000 Mitarbeiter quer durch ein abwechslungsreiches Portfolio und ist stolz auf seine reiche Vielfalt von Kulturen und Nationalitäten.



Zum Portfolio gehören das Fünf-Sterne-Haus JA Palm Tree Court und das JA Jebel Ali Beach Hotel, das JA Ocean View Hotel mit vier Sternen und der luxuriöse JA Oasis Beach Tower. Außerdem besitzt und betreibt JA das JA Hatta Fort Hotel, ein exklusives Retreat in den Bergen außerhalb Dubais, das Enchanted Island Resort auf den Seychellen sowie das JA Manafaru im atemberaubenden Haa Alifu-Atoll auf den Malediven. JA Resorts & Hotels managen auch den JA Shooting Club and Centre of Excellence in Jebel Ali, Dubai, das JA Al Sahra Desert Resort, ein Reitzentrum und das exklusive Bateaux Dubai, ein elegantes Dinnerkreuzfahrtschiff am Dubai Creek.





