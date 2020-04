Pressemitteilung BoxID: 793365 (J. P. Bachem Verlag GmbH)

"Nur wer ihre Kunst kennt, versteht die Stadt Köln"

Das Buch:



Köln ist seit mehr als 2000 Jahren eine an Kunst überaus reiche Stadt. Diesen einzigartigen Reichtum und die damit verbundene kulturelle Vielfalt verdankt sie vornehmlich ihrer Lage am Rhein: Zahlreiche wirtschaftliche Beziehungen brachten mannigfache Einflüsse Kunstschaffender aus anderen Kulturregionen. Zugleich bescherte der Handel der rheinischen Metropole einen Wohlstand, der es ermöglichte, die Kunst vor Ort großzügig zu fördern. Anschaulich und kenntnisreich zeichnet das Buch die Entwicklung der Kunst Kölns von der Römerzeit bis in die Gegenwart nach. Vom Grabmonument des Lucius Poblicius aus der Zeit des Römischen Reiches, über bedeutende Bildhauerwerke wie das Gerokreuz in der Kreuzkapelle des Domes, bis hin zu den modernen Kranhäusern im Rheinauhafen, die die visionäre Idee vom Wolkenbügel des El Lissitzky aus den 1920er Jahren aufgreifen: Der renommierte Kunsthistoriker Udo Mainzer nimmt seine Leser mit auf eine abwechslungsreiche Zeitreise und liefert dabei einen anschaulichen Überblick faszinierender Werke der Architektur, Bildhauerei, Malerei sowie des Kunstgewerbes. Umfangreich bebildert zeichnet dieser Band das Porträt einer Metropole der Kunst und Kultur in Europa. Alle behandelten Werke sind frei zugänglich und ermöglichen es dem Leser, die kunstgeschichtlichen Schätze Kölns selbst zu erkunden.



Der Autor:



Professor Dr. Udo Mainzer studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte an der Universität zu Köln und war anschließend in der Denkmalpflege tätig. Von 1979 bis 2011 arbeitete er als Landeskonservator für das Rheinland. Seit 1976 lehrt er Kunst- und Architekturgeschichte an der Universität zu Köln. Er veröffentlichte über 300 Publikationen zu Denkmalpflege, Bau- und Kunstgeschichte und ist Herausgeber der Zeitschrift für Architekturgeschichte INSITU.



Prof. Dr. Udo Mainzer

Kleine illustrierte Kunstgeschichte der Stadt Köln

200 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen

15,5 cm x 23,5 cm, kartoniert

ISBN 978-3-7616-2888-1

19,95 Euro

Auch als E-Book erhältlich

