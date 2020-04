Pressemitteilung BoxID: 793370 (J. P. Bachem Verlag GmbH)

Im Porträt: Kölner Architektur

Das Buch:



Köln – eine Metropole, bei der sich ein zweiter Blick lohnt. Der Bildband „KÖLN: Das Gesicht einer Stadt“ stellt auf 128 Seiten zahlreiche architektonische Meisterleistungen vor: Die Zusammenarbeit von Michael Kaune als Initiator und Creative Director und dem Fotografen Jo Fober zeigt das aktuelle Stadtbild aus einmaligen Perspektiven. Der Bildband richtet seinen Fokus bewusst auf den gesamten Zeitstrahl der Kölner Architektur. „Uns war es ein Bedürfnis, mit diesem Buch abzubilden, wie die kleine Rheinmetropole auf dem Fundament ihrer sehr alten und bewegten Geschichte ganz aktuell zu sehen ist“, so Herausgeber Michale Kaune über sein Buchprojekt.



Dr. Thomas Werner, Stadtkonservator der Stadt Köln, bezeichnet in seinem Vorwort gerade die Bauten der 50er-Jahre als „zeitlos und identitätsstiftend für die moderne Kölner Stadt“. Architekten wie Karl Band, Rudolf Schwarz, Wilhelm Koep und Wilhelm Riphahn prägten in dieser Zeit mit der Neugestaltung des Gürzenich, den Entwürfen zum Haus Werfers oder dem Amerika Haus das Stadtbild. Der Bildband richtet seinen Blick aber ebenso auf Neubauten wie die Kranhäuser oder die U-Bahn-Station Heumarkt. Sie bilden zusammen mit den Ergänzungen sowie Anbauten an bestehende ältere Gebäude einen interessanten Spannungsbogen. „KÖLN: Das Gesicht einer Stadt“ ist eine Spiegelung der Bebauung der Kölner Stadtfläche im stetigen Wandel. Das in der Vergangenheit oft kritisierte Stadtbild erlebt seit einiger Zeit große Anerkennung, aktuell u. a. mit seiner reichen Sammlung besonderer 50er-Jahre Denkmäler – auch über die Stadtgrenzen hinaus.



Die gemeinsam mit dem Initiator des Projektes Michael Kaune, u. a. Herausgeber des Lifestyle-Magazins QVEST, für diesen Bildband getroffene Auswahl von Gebäuden und Perspektiven porträtiert die Entwicklung der Architektur Kölns – von älteren und jüngeren Bauten, mitsamt ihren Restaurierungen und Erweiterungen. Jo Fober setzt mit seinen farbreduzierten, teilweise fast monochromen Fotografien das aktuelle Stadtbild in Szene. In dokumentarischer Weise bildet die ausdrucksstarke Fotografie ein homogenes Gesamtbild der Stadt ab.



Als kostenloser Zusatz zu dem Bildband bietet eine mobile Service-Applikation die Navigation zu den vorgestellten Bauwerken an: Die App führt die Nutzern detailliert und Schritt für Schritt zu den Zielpunkten, sodass diese die Gebäude vor Ort erkunden können.



Der Herausgeber:



Michael Kaune ist Creative Director und Herausgeber des QVEST Magazins, worin sein Liebe und sein besonderes Auge für die Qualität von Fotografie begründet liegt. Seine Galerie Kaune Contemporary zeigt seit 12 Jahren zeitgenössische Fotografie in der Kapelle am Gereonskloster, direkt neben seinem QVEST Hotel im historischen Stadtarchiv. Mit diesen beiden Gebäuden und mit seinem Arbeits- und Wohnhaus in der ehemaligen Dombauverwaltung bespielt er gleich drei bedeutende neogotische Denkmäler der Stadt. Die kulturelle und städtebauliche Entwicklung seiner Geburtsstadt Köln liegt ihm sehr am Herzen. Er begleitet verschiedene nationale und internationale Fotografie- Kunst- und Designpreise mit seiner Jury-Tätigkeit. Er unterstützt als Beirat die Cologne Fine Art/Kölnmesse und die Internationale Photoszene Köln.



Der Fotograf:



Jo Fober, geboren 1964, ist ein weltweit anerkannter und renommierter Mode- und Architekturfotograf sowie Hasselblad-Masters-Finalist. Er lebt und arbeitet in Köln. Sein unverkennbarer Stil zeichnet sich durch eine reduzierte Farbigkeit aus. Kreiert mit der NoBleach-Methode, die er aus der analogen in die digitale Welt transportierte, spielt er in seinen Werken mit intensiven Kontrasten. Bei seinen Architektur-Aufnahmen setzt er allein auf natürliches Licht – so fängt er das Eigenleben der Gebäude ein

