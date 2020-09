.

Das Buch:

Wie kommt eigentlich der Düsseldorfer Strom in die Steckdose? Wer schützt die Stadt vor brenzligen Situationen? Was macht ein Panther am Flughafen? Und wie arbeiten eigentlich der Oberbürgermeister, der Rat und die Ämter?



Kinder möchten immer alles ganz genau wissen, den Dingen auf den Grund gehen. An diese Wissbegier knüpft das Sachbuch „Düsseldorf – Wie geht das?“ an. Auf 96 Seiten nimmt es junge Leser zwischen acht und zwölf Jahren – aber auch Erwachsene – mit auf eine spannende Tour hinter die Kulissen der Großstadt Düsseldorf. Es schaut Feuerwehrmännern, Straßenreinigern, Streifenpolizistinnen, Straßenbahnfahrern und Ehrenamtlichen des THW über die Schulter. Es gewährt aber auch Einblicke in die Infrastruktur der Metropole und erklärt, was alles nötig ist, um das Leben in Düsseldorf für die Bürger so angenehm wie möglich zu gestalten.



Oberbürgermeister Thomas Geisel: „Das Buch ist toll – insbesondere, da es kindgerecht geschrieben ist und dadurch für die Kinder eher eine spannende Freizeitlektüre als ein klassisches Schulbuch darstellt. Als Vater von fünf Kindern weiß ich, dass Wissensvermittlung vor allem dann gut funktioniert, wenn sie Kindern Spaß macht und sie einen Bezug zu sich, ihrem eigenen Leben und ihrem Alltag herstellen können.



Ziel des Sachbuchs ist es daher, den Wissensdurst von Kindern und Jugendlichen unterhaltsam-anschaulich zu stillen, Begeisterung zu wecken für städtische Themen und auf diese Weise zu einem besseren Verständnis alltäglicher Zusammenhänge und damit des eigenen Lebensraumes beizutragen.



Der Lehrplan der Grundschulen sieht die Bearbeitung naturwissenschaftlicher, technischer, sozial- und kulturwissenschaftlicher, historischer und ökonomischer Sachverhalte vor. Diese Themen lassen sich anhand der eigenen Stadt in einen Gesamtzusammenhang bringen, der durch die lokalen Identifikationsmöglichkeiten besonders interessant und plausibel wird: Jede Drittklässlerin und jeder Drittklässler der Düsseldorfer Grundschulen erhält die Schulbuchausgabe von „Düsseldorf – Wie geht das?“ von der Stadt für den begleitenden Einsatz im Sachkundeunterricht. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Schulbücher sind für das Sachbuch streng eingehalten worden.



Die Darstellung der Fülle an städtischen Themen stößt auf 96 Seiten inhaltlich an ihre Grenzen, sodass der Verlag J.P. Bachem Editionen gemeinsam mit Düsseldorfer Unternehmen, Institutionen und Organisationen eine Vielzahl von Themenbroschüren realisiert hat. Ebenfalls unter dem Titel „Wie geht das?“ vertiefen sie auf jeweils 16 Seiten interessante Düsseldorf-typische Inhalte, wie „Wirtschaft und Handel“, „Die Messe Düsseldorf“, „Düsseldorfer Jonges“ oder „Die Häfen“. Gebündelt in einem Sammelordner werden die Themenhefte den Schulleitern der Düsseldorfer Grundschulen ergänzend zur Verfügung gestellt.

„In den vergangenen Monaten ist „Düsseldorf – Wie geht das?“ zu einem spannenden Projekt mit zahlreichen korrespondierenden Produkten gewachsen – besonders auch dank der Unterstützung städtischer und stadtnaher Partner. Sie alle haben mit ihrem besonderen Engagement dazu beigetragen, die komplexen Herausforderungen der Stadt Düsseldorf in einen fesselnden Lesestoff für eine junge Zielgruppe zu transportieren“, resümiert Verleger Claus Bachem.



Die Autorin:

Sara Ebertz ist Redakteurin und studierte Politikwissenschaftlerin. Sie hat für Tageszeitungen und Magazine gearbeitet, unter anderem auch in Düsseldorf. Mit der Stadt am Rhein ist sie mindestens so vertraut wie mit dem Schreiben für Kinder: Denn als dreifache Mutter hat sie einige Erfahrung darin, spannende Antworten auf schlaue Fragen junger Leser zu finden und die Zielgruppe für Themen zu begeistern.

