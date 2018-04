Erfolgreiche Tage im Schnee

Der wohl coolste Saisonabschluss im Home of Lässig: Die zweiten White Pearl Mountain Days im Salzburger Land vom 16. März bis 1. April 2018 läuteten das Finale der Wintersaison im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ein. Am Freitag, den 16. März 2018 fiel der Startschuss für das zweiwöchige Event, das seinen Besuchern den Sonnenskilauf umrahmt von feinstem Sound internationaler Top-DJs, genussvoller Kulinarik und einem winterlichen Wohlfühlprogramm noch schmackhafter machte. An den schönsten Plätzen im Skigebiet – am Berg und im Tal – erlebten die Gäste ganz besondere Momente. So begeisterte der Münchner Spitzenkoch Alfons Schuhbeck mit kulinarischen Spezialitäten im Der Schwarzacher. Mit Live-Cooking im Schnee überzeugte der dänische Sushi-Meister und Gründer des Resaurants Sushi Lovers Kristian Elbo die Gäste, die sich an Maki und Sashimi erfreuten. Über 130 nationale und internationale DJs und Musiker heizten den Besuchern der White Pearl Mountain Days auf 34 Bühnen mit feinstem Sound ein. Zum Line-Up zählten unter anderem die DJs Paul Lomax, Möwe oder Jamie Lewis sowie die Sängern Graham Candy oder Rufus Martin. Neben Skifahren, Essen und Trinken stand bei der Veranstaltung auch Sport auf dem Programm. Täglich wurde ein Healthy Lifestyle-Programm bestehend aus Mountain Yoga, Zumba, Schneeschuhwanderungen oder Jumping angeboten. Allen Inhabern der White Pearl Member-Card stand eine Mercedes-Flotte zur Verfügung, die mit ihren Limousinen 17 Tage die VIP-Gäste in der Region sowie nach München und Salzburg fuhren. Weitere Informationen finden sich unter www.wpmdays.at und www.saalbach.com.



Nach dem Erfolg in 2018 gehen die White Pearl Mountain Days vom 15. bis 31. März 2019 im Salzburger Land in die bereits dritte Runde. Hinter dem Event stehen die Veranstaltungsexperten der ixxalp Touristik und Event GmbH, die zusammen mit den Tourismuspartner der Orte Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ihren Gästen das perfekte Urlaubsfeeling bieten wollen. Die White Pearl Mountain Days basieren auf den fünf Säulen Sound, Kulinarik, Sonnenskilaufen, Alpine und Healthy Lifestyle, um auch neben der Piste jede Menge Abwechslung und unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren