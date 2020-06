Pressemitteilung BoxID: 804110 (IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH)

Aus Betroffenen werden Beteiligte: Anrainerkonferenz der Zukunftsagentur Rheinisches Revier hat sich konstituiert

Die zwanzig Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Anrainerkommunen der Braunkohletagebaue im Rheinischen Revier kamen in der Stadthalle in Erkelenz zur ersten, konstituierenden Sitzung der Anrainerkonferenz zusammen. Sie bündelt und formuliert künftig als Organ der Zukunftsagentur die Interessen der Tagebauanrainer- und Produktionsstandortkommunen im Strukturwandel und achtet auf die regionale Ausgewogenheit der Aktivitäten der Gesellschaft.



Die Anrainerkonferenz wählte zunächst drei Sprecher, die künftig als stimmberechtige Mitglieder im Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier mitwirken. Gewählt wurden die Bürgermeister Andreas Heller (Elsdorf) und Sascha Solbach (Bedburg) sowie Thomas Hissel, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Düren.



„Das ist ein entscheidender Moment für die Kommunen: Aus Betroffenen werden Beteiligte. Nun können die Anrainerkommunen die Entscheidungen des Aufsichtsrats mitbestimmen“, erklärte dazu das frisch gewählte Sprecher-Trio. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die konstituierende Sitzung nicht wie ursprünglich geplant bereits im März stattfinden, sondern erst heute.



Inhaltlich wurde unter anderem der aktuelle Stand der Umsetzung beim »Starterpaket Kernrevier« vorgestellt. Für dieses speziell auf die Anrainerkommunen zugeschnittene Förderprogramm des Landes hatte jede Kommune seit Herbst 2019 ein Projekt weiterentwickelt. Das Land hat inzwischen Ansprechpartner für entsprechenden Städte und Gemeinden in der Landesregierung benannt. Über die Sommerpause werden die zwanzig Förderprojekte im Dialog zwischen Land und Kommunen weiter qualifiziert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (