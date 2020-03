Pressemitteilung BoxID: 789177 (IPARTMENT GMBH)

Joint Venture von Kolb+Partner und ipartment zum Richtfest



Richtfest für Livingroom ART Boardinghouse mit 180 Serviced Apartments und Co-Working in Darmstadt

Betreibergesellschaft wird ein Joint Venture von ipartment und Kolb + Partner

Gestaltung von regelmäßigen Kunstausstellungen kuratiert von Peter Kolb





Am 28. Februar 2020 feiert der Dieburger Projektentwickler Kolb + Partner gemeinsam mit Projektbeteiligten und der ipartment GmbH das Richtfest des Boarding­house am Kavalleriesand 5 im Südwesten von Darmstadt. Gefeiert wird auch das kürzlich gegründete Joint Venture von Kolb und ipartment für den Betrieb der 180 Serviced Apartments. Das Gebäudekonzept setzt auf die Verbindung von Wohnen auf Zeit – Living – und Co-Working. Im Erdgeschoss sind neben Rezeption und Lobby ca. 850 m2 für die Co-Working-Mieter SleevesUp! vorgesehen. Die Serviced Apartments belegen 7.500 m2 in den sechs Obergeschossen. In der Tiefgarage stehen den Mietern 60 PKW-Stellplätze zur Verfügung, die Außenanlagen bieten zusätzliche 30. Insgesamt verfügt der Neubau über rund 8.350 m2 Mietfläche. Die Architektur stammt aus der Feder von Dipl.-Ing. Ulrike Hofmann aus dem Planungsbüro Kolb + Hofmann. Zum Januar 2021 ist die Fertigstellung geplant, damit das Büro- und Apartmentthaus im Januar 2021 eröffnet werden kann. Eigentümer bleibt der Projektentwickler Kolb + Partner, der rund 27 Millionen Euro investiert hat und nun das Objekt verpachtet.



Joint Venture für den Betrieb



Dipl.-Kfm. Peter Kolb, Geschäftsführer von Kolb + Partner, der mit seiner Gesellschaft Livingroom bereits mehrere Objekte in Bad Homburg und Groß-Zimmern betreibt, hat sich für den Betrieb des Hauses mit ipartment als einem erfahrenen Serviced-Apartment-Anbieter zusammengeschlossen. Betreiber ist damit die ip Living GmbH & Co. KG, ein Joint Venture zwischen Kolb+Partner und der ipartment GmbH. ipartment expandiert derzeit erfolgreich mit seiner Serviced-Apartment-Marke und führt inzwischen 13 Häuser mit Auslastungen zwischen 90 und 100 % im deutschsprachigen Raum. Die Idee für eine Zusammenarbeit entstand während der Entwicklung des Projektes ipartment Airport in den Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen, an dem Kolb + Partner als Investor beteiligt ist. Das Haus eröffnete mit 177 Design-Serviced-Apartments im Januar 2020. „Serviced Apartments brauchen ein konsequentes Konzept. Insbesondere in Bezug auf die Vermarktung. Das ist aus unserer Sicht bei diesem Projekt durch die unmittelbare Verknüpfung von Living und Co-Working optimal gelungen. Darum sind wir sehr gern als Betriebspartner eingestiegen. Das Haus schafft mit seinem Angebot und durch das architektonische Konzept eine ideale Umgebung für Businesskunden und trägt mit dazu bei, den angespannten Darmstädter Wohnungsmarkt zu entlasten“, erläutert Matthias Rincón, Geschäftsführer der ipartment GmbH.



Modernes Architekturkonzept und „Bühne für junge Künstler“



Die klare und offene Architektur unterstützt die vorgesehene Nutzung. So bietet das vollständig verglaste Erdgeschoss mit einer zweigeschossigen Halle einen einladenden Eingangsbereich zu den Serviced Apartments und der Büroeinheit. Dabei unterstreicht die Vordachkonstruktion in Cortenstahloptik den zentralen, halböffentlichen Funktionsbereich von Rezeption und Lobby und schließt auch die Co-Working-Zone ein. Besonderes Highlight ist die geschützte Dachterrasse, die als Eventfläche genutzt werden kann. Von hier aus bietet sich ein beeindruckender Blick über die Dächer von Darmstadt. Darüber hinaus plant Dipl.-Kfm. Peter Kolb, der unter anderem Kunstkenner und -sammler ist, das Gebäude für Ausstellungen dauerhaft zu nutzen. „Das Haus profitiert von der besonderen Atmosphäre und ist zugleich eine „Bühne“, die jungen Künstlern die Möglichkeit gibt, Ihre Werke auszustellen.“



Fast Facts



>>> Die ipartments





Eröffnung: Januar 2021

Lage: Am Kavalleriesand 5, 64195 Darmstadt, im Südwesten der Stadt, im Headquarter von ESOC (European Space Operations Centre), Eumetsat (Europäisches Satellitenkontrollzentrum), Telekom AG, Coty Services and Logistics GmbH, Wella

Anbindung: fußläufig 7 min/1,7 km zum Hauptbahnhof Darmstadt, 5 min zur Autobahn-Anschlussstelle Dreieck Darmstadt (A5/A672), ca. 60 min mit dem ÖPNV, mit Airliner 20 min zum Frankfurter Airport

Räumlichkeiten: 1-3-Zimmer-Apartments in einem einteiligen Gebäudekörper/6 Wohngeschosse

Quadratmeter Apartments: zwischen 22 m2 und 48 m2

Anzahl Apartments: 180 voll ausgestattete Serviced Apartments inkl. Küche

Technische Ausstattung: Highspeed-W-LAN, Bluetooth-Box, Flachbild-TV

Services: Frühstücksservice, Concierge, Park-, Konferenz-, Putz- und Wäscheservice, Leihbikes, Carsharing und E-Roller

PKW-Stellplätze: 60 Tiefgarage Doppel-Parker, ca. 30 Außenstellplätze

Besonderheiten: Geschützte Dachterrasse (Eventfläche), Co-Working-Space im Erdgeschoss, großzügige 2-geschossige Lobby, hochwertige Design- und maßgefertigte Möbel, Ausstellungspodeste für wechselnde Kunstobjekte in der Grünanlage zwischen dem Gebäude und Am Kavalleriesand





>>> Das Objekt





Gesamt-BGF: 8.350 m2

Gebäudekomplex: 1 Gebäudekörper

Geschosse: 7

Bürofläche (EG): 850 m2

Wohnflächen: 500 m2 m2

Betreiber: ip Living GmbH & Co. KG (Joint Venture von ipartment GmbH und Kolb + Partner)

Projektentwickler/Investor: Kolb + Partner, Dieburg

Architektur: Planungsbüro Kolb + Hofmann (Dipl.-Ing. Ulrike Hofmann)

Mieter: SleevesUp! (Co-Working-Flächen im EG) und ipartment GmbH (Serviced Apartments)

Fertigstellung: Quartal 2020/1. Quartal 2021

Investitionsvolumen: 27 Mio. Euro



