SÜDA entwickelt seit rund 90 Jahren Produkte für die professionelle Fußpflege und setzt sich als Ziel, FußpflegerInnen und PodologInnen den Alltag durch passende Fußpfleggeräte, -einrichtung und -präparate zu erleichtern. Speziell die eigene Pflegeserie SÜDA CARE findet bei einer Vielzahl von KundInnen Verwendung. SÜDA CARE bietet innovativ-natürliche Fußpflegeprodukte und erstrahlt seit Anfang des Jahres 2020 in einem neuen Design.



Der Fokus der Veränderung von SÜDA CARE lag speziell an der Optimierung des Verpackungsdesigns. Neue strahlende Farben verdeutlichen die Modernität sowie die Professionalität der Marke SÜDA. Jede Pflegelinie besitzt eine eigene, klar voneinander unterscheidbare Farbe und hebt sich deutlich von Konkurrenzprodukten ab.



Der Relaunch des Designs der Pflegeserie ging einher mit dem Launch der neuen Pflegelinie SÜDA CARE NATURE. Die neue Naturpflegelinie, welche als Naturkosmetik (ECOCERT COSMOS NATURAL und ECOCERT COSMOS ORGANIC) zertifiziert ist, schenkt ein besonderes Duft- und Tasterlebnis und wird den Herausforderungen täglich strapazierter Füße gerecht. SÜDA fokussiert sich bei allen Pflegelinien ausschließlich auf hautfreundliche Substanzen mit besonderem Wert auf natürliche Inhaltsstoffe. Mit dem Angebot von SÜDA CARE unterstützt die Marke die apparative Anwendung in der Pflege schöner und gesunder Füße.



Neben der neuen Linie SÜDA CARE NATURE umfasst die Pflegeserie drei weitere Pflegelinien: EVERYDAY, SPECIAL und DIABETICS.



EVERYDAY steht speziell für die tägliche Pflege der Füße und enthält eine große Auswahl an Produkten für unterschiedlichste Hauttypen und deren Bedürfnisse. SPECIAL ist für die medizinische Pflege und bietet wirksame Produkte für die Behandlung von Nagel- und Hautproblemen. Für Diabetiker entwickelte SÜDA die Pflegelinie SÜDA CARE DIABETICS, welche eine sanfte Pflege und milde Reinigung bietet.



„Das neue Design passt sich perfekt der heutigen modernen Zeit an und eignet sich hervorragend für den Weiterverkauf. Durch unsere neue Pflegelinie SÜDA CARE NATURE vergrößert sich der Einsatzbereich und gibt jedem Fuß die passende Pflege. Wir freuen uns über positive Rückmeldungen und wollen mit unserer Pflegeserie den Arbeitsalltag in der Fußpflege erleichtern.“ – Julian La Fontaine, Geschäftsführer IONTO Health & Beauty GmbH.

(lifePR) (