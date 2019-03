Pressemitteilung BoxID: 745882 (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB))

JUNIOR Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz 2019: Schülerunternehmen der Berufsbildende Schule Rodalben wetteifert um Landessieg

Die Berufsbildende Schule Rodalben entsendet ein Schülerunternehmen zum diesjährigen JUNIOR Landeswettbewerb am 9. April im Foyer der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Mainz: „the perfect seat“ produziert und vertreibt moderne Sitze aus Sperrmüll und trendigen Stoffen.



Insgesamt wetteifern in diesem Jahr zehn Schülerunternehmen um den Titel „JUNIOR Landessieger“ und die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Berlin. Die Schülerinnen und Schüler hatten ein Jahr lang die Aufgabe, eigene Geschäftskonzepte zu entwickeln und diese gemeinsam als JUNIOR Unternehmen umzusetzen. Dabei konnten sie wirtschaftliche Zusammenhänge hautnah erleben und soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit schulen.



Ihre unterschiedlichen Produkte und Dienstleistungen präsentieren die Schülerunternehmen am 9. April 2019 ab 09:30 Uhr an ihren Messeständen. Vertreten sind außerdem Schulen aus Bad Kreuznach, Frankenthal, Kirn, Kusel, Herrstein-Rhaunen, Hermeskeil, Trier und Remagen. Das beste Unternehmen vertritt Rheinland-Pfalz am 12. bis 14. Juni 2019 beim Bundeswettbewerb in Berlin mit der Chance, Deutscher Meister zu werden und im Europawettbewerb für Deutschland ins Rennen zu gehen.





