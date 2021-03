Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) beteiligt sich über ihre Tochtergesellschaft, die Wagnisfinanzierungsgesellschaft für Technologieförderung in Rheinland-Pfalz mbH (WFT) aus Mitteln des Innovationsfonds II, an der TutorSpace GmbH aus Ludwigshafen. Beim Innovationsfonds Rheinland-Pfalz II handelt es sich um eine Fördermaßnahme des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Der Fonds wird mitfinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).



Das junge Unternehmen stellt eine Plattform bereit, die den beständig wachsenden Markt für Nachhilfe digitalisiert: Mit zwei Klicks können sich Schülerinnen und Schüler kostenlos verifizierte Nachhilfe-Tutoren in der Umgebung und online anzeigen und nach Bewertungen, Entfernungen, Fächern, Entfernung und Preisen filtern lassen. Innerhalb des letzten Jahres konnte das Start-up bereits mehr als 14.000 Kunden überzeugen und Umsätze über Werbeanzeigen und Kooperationen mit gewerblichen Anbietern erzielen.



„Unser Ziel ist langfristig einen universellen Marktplatz des Wissens zu bauen. Gerade in der Pandemiesituation hat sich unser Konzept bewährt und wir merken aufgrund der schwierigen Situation der Eltern im Homeschooling, wie die Nachfrage anzogen hat. Deshalb gibt es unsere Plattform nun sowohl als App als auch als Homepage; insgesamt sind zurzeit mehrere tausend Tutoren verfügbar“, sagte Patrick Nadler, der das Unternehmen gemeinsam mit Dr. Christoph Jaschinski und Dr. Felix Michl aufgebaut hat.



„Die Entwicklung der Nutzerzahlen zeigt, dass die Plattform der Zielgruppe einen echten Mehrwert bietet. Wir freuen uns, TutorSpace beim weiteren Unternehmenswachstum begleiten zu können“, begründet Mike Walber, Bereichsleiter Venture Capital, das Engagement der ISB.

(lifePR) (