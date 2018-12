InterRisk deklariert attraktive Überschussbeteiligung

21.12.18

Die Kunden der InterRisk Lebensversicherungs-AG erhalten 2019 eine attraktive Überschussbeteiligung auf Vorjahresniveau. Mit einer Gesamtverzinsung in Höhe von drei Prozent liegt das Unternehmen im Marktvergleich im oberen Drittel.



Auch im kommenden Jahr wird den Versicherungsnehmern der InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group ein weit überdurchschnittlicher Ansammlungszins in Höhe von 2,65 % gutgeschrieben. Inklusive des Schlussüberschussanteils werden für Verträge der aktuellen Tarifgeneration gegen laufende Beitragszahlung damit 2,97 % gewährt – dazu kommt noch die Beteiligung an den stillen Reserven.



Damit gibt die InterRisk ihr seit Jahren über dem Markt liegendes, nachhaltiges und laufendes Kapitalanlageergebnis an ihre Kunden weiter, ohne auf Realisierung stiller Reserven zurückgreifen zu müssen.



Die unabhängige Ratingagentur MORGEN & MORGEN hat der InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group im Rahmen des M&M Belastungstests (10/2018) zum elften Mal in Folge das Prädikat „ausgezeichnet“ zuerkannt.

