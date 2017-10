InterRisk-MitarbeiterInnen tauschen Arbeitstag gegen Ehrenamt

Sozial motivierte MitarbeiterInnen der zur Vienna Insurance Group (VIG) gehörenden InterRisk Versicherungen haben sich auch in diesem Jahr wieder gemeinschaftlich für die gute Sache bzw. eine Sozialeinrichtung engagiert. Insgesamt 15 MitarbeiterInnen und Auszubildende der InterRisk tauschten Bürostuhl und Computer mit eher ungewohnten Werkzeugen, um einen Arbeitstag ehrenamtlich im Seniorenheim Haus LeNa zu verbringen. Mit dem Social Active Day setzen jährlich viele MitarbeiterInnen aus den einzelnen Gesellschaften der VIG in Zentral- und Osteuropa ein starkes Zeichen für mehr Engagement, Nächstenliebe und Solidarität.



Schon im Jahr 2013 veranstaltete die InterRisk ihren Social Active Day im Wiesbadener Seniorenheim Haus LeNa, dessen Träger die Caritas ist. Um den Kontakt mit der ortsansässigen Einrichtung zu halten, entschied sich das Organisationsteam der InterRisk, die Veranstaltung am 12. September 2017 zu wiederholen.



Ein aktives, aber dennoch altersgerechtes Tagesprogramm hatten die InterRisk- MitarbeiterInnen für die 24 SeniorInnen vorbereitet. Bei der sogenannten „LeNa-Olympiade“ konnten sich die Bewohner an Stationen, wie „Minigolf“, „Ringewerfen“ und „Kegeln“ üben. Für Kochinteressierte bot das gemeinsame Zubereiten der Salate für das spätere Grillfest Potential für Gemeinsamkeit, Erinnerungen und Gesprächsstoff.



Eine Gruppe handwerklich versierter InterRisk-MitarbeiterInnen legte derweil einen Hochteich im Garten an. Der neue Gartenteich soll eine beruhigende Wirkung entfalten und ist ein Geschenk der InterRisk an die Einrichtung. Parallel dazu wurde das rollstuhlgerechte Hochbeet, welches beim Social Active Day 2013 gebaut worden war, abgeschliffen und neu gestrichen.



Ein zünftiges Grillfest sorgte für das leibliche Wohl und war eine willkommene Abwechslung für die Bewohner, Angehörigen und MitarbeiterInnen des Seniorenheims. Abgerundet wurde der Social Active Day 2017 beim Nachmittagskaffee mit einer kleinen Siegerehrung samt Pokalen und personalisierten Teilnehmerurkunden.

InterRisk Versicherungs-AG

Die InterRisk gehört zur Vienna Insurance Group. Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 25 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 25.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Märkten Österreich und CEE und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.



Die Angebotspalette der InterRisk umfasst Lebens-, Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privat- und Gewerbekunden. 126 MitarbeiterInnen betreuen ein Beitragsvolumen von 190,2 Mio. €. Als reiner Maklerversicherer arbeitet die InterRisk derzeit mit rund 10.000 Vertriebspartnern zusammen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren