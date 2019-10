Pressemitteilung BoxID: 771902 (Internationaler Controller Verein e. V.)

"Green-Controlling-Preis 2020" geht an VERBUND AG

Programm "Green Finance" honoriert: Finanzbereich der VERBUND AG leistet wesentlichen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit

Der renommierte Green-Controlling-Preis der Péter-Horváth-Stiftung, alljährlich gemeinsam verliehen mit dem ICV (Internationaler Controller Verein), geht 2019 an die VERBUND AG in Wien für das Programm „Green Finance“.



Der Finanzbereich der VERBUND AG leistet einen wesentlichen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Der Preisträger ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. Das Investitionsprogramm von VERBUND umfasst ausschließlich nachhaltige Projekte im Bereich Wasserkraft, Neue Erneuerbare und Hochspannungsnetz (Integration der Neuen Erneuerbaren in das europäische Stromsystem).



VERBUND hat sowohl national als auch auf einer globalen Ebene in Green Finance eine führende Rolle übernommen. Zu den zahlreichen erfolgreichen Transaktionen, die von VERBUND durchgeführt wurden, zählen insbesondere der weltweit erste ESG-linked syndizierte Kredit und der erste Digitale Grüne Schuldschein sowie Green Bonds und die nachhaltige Veranlagung der Mittel für Sozialkapital.



Péter Horváth erklärt: „Unsere Jury ist zu der Überzeugung gelangt, dass die VERBUND AG ein innovativer Vorreiter bei ‚grüner‘ Finanzierung ist und in der gesamten Wirtschaft eine Benchmark-Funktion einnimmt. Damit ist sie ein würdiger Green-Controlling-Preisträger; ein Vorbild für die Gestaltung und Steuerung ökologischer Strategien, Programme, Projekte und Maßnahmen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.“



„VERBUND hat schon früh einen Focus auf Innovation und Themenführerschaft in Green Finance gelegt“, so Dr. Peter Kollmann, CFO VERBUND AG. „Es freut uns besonders, dass unsere Bemühungen und Erfolge durch diesen Preis anerkannt wurden und die Jury unsere internationale Vorbildrolle hervorgehoben hat. Dieser strategische Schwerpunkt ist ein klares Signal an den Finanzmarkt mit positiven Auswirkungen auf Investorenakzeptanz, Rating-Agencies und Finanzierungskosten.“



Der mit 10.000 EUR dotierte Green-Controlling-Preis 2019 der Péter-Horváth-Stiftung wurde am 10. Oktober auf dem 33. Stuttgarter Controlling- und Management Forum von Péter Horváth und ICV-Vorstand Siegfried Gänßlen an Dr. Peter Kollmann, CFO der VERBUND AG, überreicht. Siegfried Gänßlen dankte allen Einreichenden; ausdrücklich auch jenen, die nicht ausgezeichnet wurden. Erneut hätten sich in diesem Jahr Controller im Wettbewerb als innovativ und verantwortungsbewusst erwiesen. Dr. Peter Kollmann, der in seiner Preisträgerpräsentation das „Green Finance“ Programm der VERBUND AG vorstellte, wies eindringlich wie überzeugend auf die elementare Bedeutung ökologischen Handelns hin.

