Die 54. Internationalen Hofer Filmtage stehen kurz bevor! Mit steigender Aufregung über diese besondere Ausgabe freuen wir uns, Ihnen bekanntgeben zu dürfen, dass nun das offizielle Programm unseres Festivals auf der Homepage zur Verfügung steht!

Sie finden den Timetable unter folgendem Link: https://hofer-filmtage.com/festival-2020/timetable-2020/



Außerdem startet am kommenden Sonntag, den 18.10.2020, der Kartenvorverkauf! Auf unserer Webseite können Sie einerseits Ihre Tickets für den Kinobesuch erwerben, gleichzeitig steht Ihnen aber auch unser Abruf-Portal HoF On Demand zur Verfügung, wo die Festivalfilme ab Kinopremiere online geschaut werden können. HoF On Demand steht Ihnen bis zum 01.11.2020 zur Verfügung. Einige Titel sind in der Anzahl der Abrufe sowie zeitlich limitiert. Die Tickets für alle Sichtungsmöglichkeiten sind ausschließlich online zu erwerben.



Die Preise sind wie folgt:

▪ Kinovorstellung in Hof 7,- €

▪ On Demand pro Einzelfilm 6,- €

▪ On Demand 5er Ticket 25,- €

▪ On Demand 10er Ticket 45,- €

▪ On Demand Kurzfilm-Ticket 15,- €



Mit "GastHoF" feiern die 54. Internationalen Hofer Filmtage 2020 in diesem Jahr eine absolute Premiere: Als einziges Festival streamen wir live täglich ab 23:00 Uhr einen interaktiven Late Night Talk!



Bereits morgen, Samstag, den 17.10.2020, geht die erste Ausgabe live online. Das Warm-Up moderiert Thorsten Schaumann, unser künstlerischer Leiter. Ab Sonntag, 18.10.2020, übernehmen dann Wiebke und Johannes Thomsen vom Lodderbast Kino Hannover als Moderator*innenteam den Talk. Bei diesen Nachtgesprächen in entspannter Atmosphäre tauschen sich die beiden mit unseren Gästen unter anderem über die Filmtage, Film, Kino und das Leben an sich aus. Spontane Talkgäste sind zu erwarten. Darüber hinaus können sich Zuschauer*innen über eine Chat-Funktion direkt beteiligen.



Unsere bewährten Club-Gespräche finden im Rahmen von HoF PLUS dieses Jahr komplett online und teilweise als interaktives Live-Format statt. Hierzu lädt Sie wieder der Filmjournalist und Publizist Moritz Holfelder ein. Das aktuelle Programm finden Sie über unsere Homepage.



Alle oben genannten Informationen und weiterführende Links finden Sie unter www.hofer-filmtage.com.

