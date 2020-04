Pressemitteilung BoxID: 797046 (Internationale Bachakademie Stuttgart)

Die neue Saison der Bachakademie - große Projekte, weite Reisen und ein abwechslungsreiches Programm

Ein siebenfach vergrößertes BachBewegt!Singen!-Projekt, eine Nordamerika-Tournee und ein abwechslungsreiches Programm in Stuttgart und Ludwigsburg bietet die neue Konzertsaison 2020/21 der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Die mit Erfolg neu eingeführte Abonnementreihe in Ludwigsburg wird ebenso wie die Stuttgarter Abonnementreihe mit einem Programm fortgesetzt, das von Bach bis Mendelssohn reicht. Das mobile Konzertformat »Hin und weg!« führt das Publikum in dieser Saison nach St. Fidelis, dem neu eröffneten spirituellen Zentrum in Stuttgart, und ins Wizemann. Die Musikvermittlung der Bachakademie erlebt mit BachBewegt!Tanz! – Johannes-Passion und BachBewegt!Singen! – Die Schöpfung einen Höhepunkt. Festivalfeeling bringen die Bachwoche Stuttgart 2021 und das Musikfest 2021 in den Stuttgarter Frühling und Sommer.



Abonnementkonzerte Stuttgart und Ludwigsburg



Der Start der Abonnementreihe in Ludwigsburg in der vergangenen Saison war ein voller Erfolg. Daher setzt die Internationale Bachakademie Stuttgart ihre beiden Abonnementreihen fort. Auftakt der Saison bildet Händels dramatisches Oratorium Saul am 24. und 25. Oktober. Die musikalische Vielfalt des Abonnements reicht von Werken der Bach-Familie (05/06. Dezember 2020, 15. Mai 2021, 23. Juli 2021), über Haydn (27. Februar/26. März 2021) bis zu Berlioz und Mendelssohn (24. April 2021). Die Zusammenarbeit mit anderen Stuttgarter Kulturinstitutionen wird verstetigt, indem die Stuttgarter Philharmoniker das vierte Abonnementkonzert in Stuttgart gemeinsam mit dem Chor der Gaechinger Cantorey bestreiten. Ein besonderer Höhepunkt der Ludwigsburger Abonnementreihe ist die tänzerisch interpretierte Aufführung der »Johannes-Passion« im Rahmen des Jungendprojekts BachBewegt!Tanz! am 13. Februar 2021 (sowie außerhalb des Abonnements am 14. Februar). Immer donnerstags vor den Abonnementkonzerten diskutieren ausgewählte Gesprächspartner aus Journalistik, Wissenschaft und Kultur mit Mitarbeitern der Bachakademie über Hintergründe und Fakten zum Konzertprogramm, jeweils um 19 Uhr im Hospitalhof.



Hin und weg!



Konzerte an besonderen Orten in Stuttgart, Erläuterungen zur Musik und ein Kennenlernen und Sich-Austauschen mit den MusikerInnen und dem Dirigenten und Moderatoren Hans-Christoph Rademann ermöglicht das Konzertformat »Hin und weg!«. Mit einer Bachkantate im Gepäck begeben sich die Gaechinger Cantorey und ihr Dirigent ins Wizemann (01. Oktober 2020), wo vormals Bauteile für die Automobilindustrie gefertigt wurden, und nach St. Fidelis im Stuttgarter Westen (04. Februar 2021).



BachBewegt!Singen!



BachBewegt!Singen! weckt Freude am Singen und begeistert Kinder von den Klassenstufen 4-6 für Alte Musik. BachBewegt!Singen! erfährt in der kommenden Saison in Kooperation mit dem dm drogierie markt eine neue Dimension: Sieben Konzerte an sieben Orten rund um Stuttgart und je 200 Kinder, die gemeinsam mit der Gaechinger Cantorey Karsten Gundermanns kindgerechte Bearbeitung von Joseph Haydns Die Schöpfung aufführen (Mai/Juli 2021). »Die Schöpfung – Erde an Zukunft« lautet der Titel der kompositorischen Bearbeitung, die auf vielfältige Weise zur Auseinandersetzung mit unserer natürlichen Umwelt anregt: In der Musik, im Text, im begleitenden Unterricht und durch gemeinsames Handeln, wie das Pflanzen von Bäumen.



Bachwoche Stuttgart 2021



»Im Dialog: J.S. Bach und J.D. Zelenka« ist das Thema der kommenden Bachwoche (13.-21. März 2021), die einen spannungsreichen Dialog zwischen Bach und dem von ihm geschätzten Jan Dismas Zelenka entwickelt. Als Meisterkurs und Barockfestival zugleich, fördert die Bachwoche junge NachwuchskünstlerInnen, die gemeinsam mit Größen der Barockmusik eine Festivalwoche mit moderierten Werkstattkonzerten, Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Konzerten gestalten. Bachs h-Moll Messe, die im Geburtstagskonzert zum Abschluss der Bachwoche 2020 hätte erklingen sollen, wird 2021 den feierlichen Abschluss der Bachwoche bilden.



Musikfest Stuttgart 2021



Im Musikfest Stuttgart 2021 vom 12.-27. Juni begibt sich die Internationale Bachakademie Stuttgart mit ihrem Publikum auf die Spuren des musikalischen Geschmacks, ausgehend vom historischen Begriffsfeld, über verblüffend ungewöhnliche Bearbeitungen und überraschend eigenwillige Formate bis zur Kulinarik: alles »Geschmacksache«! Im Zusammenspiel mit international renommierten KünstlerInnen und Ensembles sowie in Kooperation mit führenden Stuttgarter Institutionen entsteht dadurch das Programm eines weit über die Grenzen der Landeshauptstadt strahlenden Festivals.



Gastspiele und Tourneen



Gastspiele führen die Gaechinger Cantorey und Hans-Christoph Rademann in der Saison 2020/21 unter anderem ins Wiener Konzerthaus (02. Oktober 2020) und zum Bachfest Leipzig (14./15. Juni 2021). Höhepunkt ist die Nordamerika-Tournee, die das Ensemble unter anderem in die Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, führt (12.-22. November.2020).



Karten und Auskunft: Tel.: 0711 / 619 21 61 und karten@bachakademie.de



Weitere Infos: www.bachakademie.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (