COVID-19: Absage der Bachwoche Stuttgart 2020

Aufgrund der aktuellen Risikolage durch COVID-19 müssen leider alle Veranstaltungen der Bachwoche Stuttgart 2020 (13. – 21. März) abgesagt werden. Den allgemeinen Prinzipien der Risikoeinschätzung des Robert Koch-Instituts folgend, reagiert die Internationale Bachakademie Stuttgart damit auf die insbesondere seit diesem Wochenende zunehmende Ausbreitung des Virus in Stuttgart und Umgebung. Davon ausgenommen ist nach derzeitigem Stand das Sonderkonzert am 20. März, das im Rahmen der »Stunde der Kirchenmusik« in der Stiftskirche stattfindet.



»Wir bedauern sehr, die Bachwoche Stuttgart abzusagen. Die Gesundheit unseres Publikums, der KünstlerInnen und unserer MitarbeiterInnen hat für uns oberste Priorität«, betont die Geschäftsführende Intendantin Katrin Zagrosek.



BesucherInnen können ihre Konzertkarten und ihre Karten für das Studium Generale an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgeben. Der Kartenpreis wird vollständig erstattet.

