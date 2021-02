J.S. Bachs Kantate BWV 182 »Himmelskönig, sei willkommen« steht im Zentrum der nächsten Episode des Video- und Audiopodcasts Barock@home, die am 6. Februar erscheint. Akademieleiter und Dirigent Hans-Christoph Rademann spricht mit Chefdramaturg Henning Bey in dieser Folge über die musikalischen Besonderheiten der Kantate, ihren historischen Kontext und den Ort ihres Erklingens. Sie nehmen ihre Hörer auf eine Reise in die Vergangenheit zu Bach und eröffnen ihnen neue Zugänge zu dem Werk. Die Gaechinger Cantorey interpretiert die Kantate unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann, Christiane Roßbach vom Staatstheater Stuttgart rezitiert dazu. Der Podcast Barock@home ist auf www.bachakademie.de, Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, zugänglich.



Die Kantate »Himmelskönig, sei willkommen« markiert einen wichtigen Punkt in Bachs beruflicher Laufbahn: Im Jahr 1714 wurde Bach, der am Weimarer Hof tätig war, zum Concertmeister befördert. Fortan hatte er jede Woche eine Kantate für die Weimarer Schlosskapelle zu komponieren, die aufgrund ihrer architektonischen Gestaltung als Himmelburg bekannt war. »Himmelskönig, sei willkommen« ist Bachs Antrittsmusik zu diesem neuen Amt. Hans-Christoph Rademann und Henning Bey zeigen auf, wie seine Kantate in ihrer musikalischen Gestaltung nicht nur majestätisch die Ankunft des Himmelskönigs zum Ausdruck bringt, sondern zudem kompositorisch in besonderer Weise dem außergewöhnlichen Kirchenraum, in dem sie erklang, Rechnung trägt.



Unter dem Thema »Barock@home« bieten die Podcasts der Internationalen Bachakademie Stuttgart einen sehr persönlichen Streifzug durch die Musik des Barocks, bei der Hans-Christoph Rademann und Hennings Bey sich im Gespräch auf die Spuren barocker Werke begeben. Dabei erklingen Werke von Händel, Monteverdi, Schütz und Bach. Es spielen die Gaechinger Cantorey unter dem Dirigat von Akademieleiter Hans-Christoph Rademann und es diskutieren Hans-Christoph Rademann und Chefdramaturg Henning Bey. Lesungen geben zudem einen ergänzenden Blick auf die Musik.

