Lebensraum für alle Tageszeiten

Nach körperlicher Fitness und ausgewogener Ernährung mehren sich die Stimmen von Branchen-Insidern, die einen neuen Homing-Trend, das Bett und somit das Schlafzimmer als Mittelpunkt für geistige und körperliche Entspannung ausgemacht haben. Damit kommt dem Schlafraum in der privaten Wohnung eine zusätzliche Bedeutung und Bestimmung zu.



Im Mittelpunkt steht dabei mehr denn je das richtige Bett nebst Zubehör welches sich auch in seiner Ästhetik den angenehm legeren Polstermöbelentwicklungen angepasst hat. Passé sind die starren Bettgestelle von einst.



Egal ob alleine oder mit Partner - hier wird nicht mehr "nur" geschlafen, sondern "Relaxing" zelebriert. Auch Boden, Wand und Decke bekommen einen ganz neuen Focus. Farben und Textilien eine neue Bedeutung. Das Bett wird zum Dreh- und Angelpunkt für die Nutzung von Literatur und Musik oder TV. Von Web bis Kommunikation, von Körperpflege bis Yoga. So kommt dem Bett in Zukunft eine besondere Rolle durch einen sich verändernden Anspruch zu.



Mit >izzy< präsentiert interlübke eine neue Bett-Idee, die diesem Anspruch entgegenkommt. So entwickelten die Westfalen ein innovatives Systembett, das man baukastengleich, im zeitlosen Design ganz nach persönlichem Geschmack und Komfort planen kann.



Ausgehend von der Erkenntnis, dass heute ein Möbelhersteller kaum mehr in der Lage ist, die unterschiedlichsten Ansprüche der Kunden an deren ganz individuellen Wünschen nach persönlichem Liegekomfort zu bedienen, konzipiert interlübke künftig seine Betten so, dass neben dem eigenen



"Boxspring-Liegesystem" auch nahezu alle am Markt handelsüblichen, von Spezialisten angebotenen Innenleben (Lattenroste, Unterfederungen, Matratzen etc.), in interlübke Betten integriert werden können.



Das Herz des Systembettes beruht auf einem selbsttragenden hochstabilen Chassis, auf dem alle marktgängigen Liegesysteme aufliegen können. Vom niedrigen Liegesystem mit Lattenrost und dünner Matratze bis hin zu einem Boxspring-Einlegerahmen und hoher Boxspring-Matratze mit Topper. Vom Einlegerahmen ohne Verstellung, mit manueller Verstellung bis hin zu einer motorischen Kopf- und Fußteilverstellung.



Für die formale Gestaltung hat man die Wahl zwischen 4 Bettseitenhöhen in 2 verschiedenen Materialstärken. Für alle, die es kompakt mögen, gibt es das >izzy< Bett auch auf einem bodenbündigen Sockel stehend, der zusammen mit einem optionalen Bettkastenboden auch gute Dienste als Bettkasten leistet. Für die, die ein Bett leichter oder gar optisch schwebend mögen, steht - neben der schwebenden Optik (Fußhöhe 10 oder 15 cm) - ein sichtbarer runder oder schwertförmiger Bett-Fuß (Höhe 15 oder 20 cm) in Alu glänzend, in Chrom oder in den 36 Mattlacken zur Wahl.



Dem Chassis kommt aber eine weitere Bedeutung zu. Es ist nicht nur die Basis für verschiedene Liegesysteme. Gleichzeitig ist es auch die Basis für alle angenehmen Eigenschaften rund um das Bett, die ein Relaxen erst besonders machen. Komfort gibt es auch rund um die Liegefläche! Denn, >izzy< hat gleich 3 ergonomisch unterschiedliche Kopfteile, die jede persönliche Sitzund Anlehnhaltung unterstützen.







Wahlweise durch ein niedriges gewölbtes oder ein hohes gewölbtes bzw. durch ein hohes, gerades Kopfteil. Auf Wunsch werden alle gepolsterten Kopfteile mit einer Längs- oder Rechteck-Steppung angeboten, die natürlich zum Reinigen ganz einfach abnehmbar sind.



Ein Clou: Hinter den Kopfteilen - am Chassis des Bettes angedockt - befindet sich eine Kopfteilbox in Bettbreite mit einer Nutz-Tiefe von 16 cm. Sie "verwaltet" - durch eine Klappe abgedeckt - unsichtbar das gesamte Kabel- Management für Tablet und Co. Störende Kabel hinter oder unter dem Bett gehören endgültig der Vergangenheit an. Ein besonderes Highlight ist aber eine in die Oberfläche der Klappe integrierte, indirekte und atmosphärische LED-Beleuchtung.



Ein weiteres Novum: Am Fußteil des Bettes - wieder dem Chassis angedockt - gibt es auf Wunsch eine Fußteilbox. Sie entsteht durch fugenlos verlängerte Bettseiten, zwischen die am Ende ein Korpus gesetzt wird. Dieser lässt sich durch schwenken nach vorne hin öffnen. Mit einer auseichenden Tiefe über die volle Bettbreite, bietet er viel Stauraum für zusätzliche Decken und Kissen.



Er ist, mit oder ohne eine textile Polsterung, die moderne Interpretation einer Sitzbank mit Zusatznutzen.



Sehr schön und nützlich ist ein neuer Ansetztisch aus hochwertigem, nur 0,8 cm starkem HPL. Dieser nimmt sich durch seine in Tropfenform feine Gestaltung optisch zurück, und lässt sich auch ohne nennenswerte Montage ganz pragmatisch an den Bettseiten befestigen.





