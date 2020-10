Der „Keep it Vintage Kilo Sale“ kommt zum ersten Mal am Samstag, 24. Oktober 2020 von 11 – 20.00 Uhr auf den Johanneskirchplatz nach Hanau. Die Kooperation Bistro Ellis und Interessengemeinschaft Hanau Altstadt (IGHA) präsentiert 2000Kg heiße Vintage-Schätze, die darauf warten, entdeckt zu werden. Hier findet man den True Vintage Style fürs kleine Geld. Bei einem Kilo-Preis von € 30,00 ist das ein wahres Schnäppchen.



Für ausreichendes Desinfektionsmittel ist gesorgt. Bitte beachten:



Masken mitbringen und 1,5m Abstand einhalten.



Markt:



„Keep it Vintage – Kilo Sale“



24. Oktober 2020, 11 – 20 Uhr



Johanneskirchplatz 1, 63450 Hanau



Kooperation: Bistro Ellis und IGHA

