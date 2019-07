Pressemitteilung BoxID: 761625 (InterContinental Hotel Düsseldorf GmbH)

INTERCONTINENTAL® DÜSSELDORF kooperiert mit DOUGLAS: Neuer "Beauty Concierge" für internationale Gäste der Destination Düsseldorf

Um seinen internationalen Gästen noch bessere Services zu bieten, arbeitet das InterContinental Düsseldorf ab sofort mit Douglas, einem der führenden Premium-Beautyhändler Europas. Der neue Beauty Concierge Service offeriert eine individuelle Betreuung durch zwei mehrsprachige Mitarbeiterinnen des Retailers auf der Königsallee. Ob Shopping-Beratung, Beauty-Treatments oder ein „Hausbesuch“ mit Wellnessbehandlung in der Suite – Storemanager Dusja Harutyunyan und Assistent Storemanager Denise Serin kümmern sich mit ihrem Team um die Beauty-Wünsche der Reisenden aus aller Welt. Wer den Beauty Concierge Service in Anspruch nehmen möchte, kann das Douglas-Team direkt telefonisch oder via WhatsApp kontaktieren. Alle nötigen Informationen finden die Gäste bei ihrer Ankunft zusammen mit einem Welcome Package von Douglas auf ihren Suiten vor. Die Zusammenarbeit in Düsseldorf startet als Pilotprojekt, das bei positiver Resonanz auf weitere Standorte der InterContinental Hotels und Douglas ausgeweitet werden soll.



Das Angebot richtet sich insbesondere an Touristen, die Düsseldorf in den Sommermonaten besuchen, Suiten buchen und großen Wert auf persönliche Betreuung, besondere Annehmlichkeiten sowie Diskretion legen. Die Besucher aus dem arabischen sowie asiatischen Raum gehören für den Düsseldorfer Tourismus während des Sommers zu den wichtigsten Gästen und werden mit diesem Service individuell angesprochen.



„Mit dem InterContinental Düsseldorf und Douglas gehen zwei international agierende, aber dennoch lokal verwurzelte Unternehmen eine strategische Allianz in Sachen Beauty ein, um den Gästen der Destination Düsseldorf höchsten Komfort zu ermöglichen“, so Britta Kutz, General Manager des Hotels. „Bei Douglas haben wir den Anspruch, stets Maßstäbe im Bereich exzellenter Services und Beratung zu setzen. Daher freuen wir uns, mit dem InterContinental Düsseldorf die Synergien unserer Kö-Nachbarschaft zu nutzen, um den Hotelgästen und unseren Kunden einzigartige Beauty-Erlebnisse zu bieten und damit ihren Aufenthalt in der Landeshauptstadt zu bereichern“, erklärt Tina Müller, CEO Douglas Group.



Über Douglas:



Mit rund 2.400 Stores und wachstumsstarken Online-Shops in 24 europäischen Ländern ist Douglas einer der führenden Premium-Beautyhändler Europas. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Rund 20.000 Douglas Beauty Experts streben täglich danach, ihre Kunden schöner und damit glücklicher zu machen. Douglas bietet rund 50.000 hochwertige Produkte von über 650 Marken aus den Bereichen Parfümerie, dekorative Kosmetik und Hautpflege sowie Nahrungsergänzung und Accessoires. Mit rund 40 Millionen Beauty Card-Inhabern verfügt Douglas über eines der größten Kundenbindungsprogramme in Europa. Durch exzellente Beratung und einzigartige Services ist Douglas eine der ersten Adressen für Beauty – sowohl stationär als auch online.



Pressekontakt:



Douglas Press Office: pr@douglas.de

Douglas Presse-Portal: www.douglas-beautynews.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (