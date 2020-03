Pressemitteilung BoxID: 790062 (IntegralManagement Consulting (IMC))

Gesundheits- und Bildungsexperten zu Gast in Bad Schandau

"GesundNet Sächsische Schweiz" soll Gesundheitstourismus in Bad Schandau stärken

Am 8. Februar 2020 findet von 10 - 16 Uhr im Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau ein Arbeitstreffen mit Prof. Dr. Hartmut Schröder (Viadrina Europa Universität, Frankfurt/Oder, Institut für transkulturelle Gesundheitswissenschaften) und Frau Prof. Dr. Angelika Messner (Chinazentrum der Universität Kiel) statt. Dabei stehen die Zukunft und die Bildungsperspektiven des „GesundNet Sächsische Schweiz (GesundNet)“ und des „WORLD LIFE CENTER (WLC)“ im Mittelpunkt. Moderiert wird der Expertentreff von Andreas Mascha, Diplom-Betriebswirt mit Fokus auf den Gesundheitssektor.



Mascha hat das LEADER-geförderte Netzwerk GesundNet als Projektleiter von Anfang 2018 bis Januar 2020 in Bad Schandau als Projektleiter aus- und aufgebaut. Hinter dem LEADER-geförderten Projekt steht der gemeinnützige Verein Integralis e.V. als Träger. Ziel der Initiative ist die Etablierung der Sächsischen Schweiz als Kompetenz-, Bildungs- und Erlebnisregion für den ganzheitlichen Gesundheitstourismus sowie eine Vernetzung der regionalen Gesundheitsakteure. Das Projekt der nachhaltigen Förderung des Gesundheitstourismus‘ in der Sächsischen Schweiz dienen.



Zudem entwickelte Mascha – Diplom-Betriebswirt mit Fokus auf dem Gesundheitssektor – die soziale Plattform „Forum Heilkultur“. In bisher elf moderierten Treffen fanden regionale Gesundheitsanbieter und überregionale Gesundheitsexperten in Bad Schandau zum Austausch und zur Netzwerkbildung zusammen. Im Mittelpunkt stand dabei das WLC, das am Standort des ehemaligen Gymnasiums in Bad Schandau geplant ist. Das WLC soll als neuartiges Science Center Heiltraditionen aus aller Welt anschaulich darstellen und somit den Ort Bad Schandau als gesundheitstouristisches Ausflugs- und Reiseziel stärken. Das WLC bietet außerdem einen angemessenen Rahmen, das LEADER-Vorhaben in all seinen Dimensionen nachhaltig in der Region zu verankern und weiterzuentwickeln.



Sowohl das GesundNet Sächsische Schweiz (virtuell demnächst online unter www.gesundnet-saechsische-schweiz.de) als auch das WLC-Projekt sind wertvolle flankierende Maßnahmen und Projektbausteine für die von der Stadt Bad Schandau angestrebte Neuprädikatisierung als „Kneipp-Heilbad“, spielen doch die Naturheilkunde im Allgemeinen und die Kneipp-Medizin im Besonderen eine bedeutende Rolle in dem geplanten Ausstellungskonzept des WLC.



Die Teilnehmer des Arbeitstreffens Prof. Dr. Hartmut Schröder, Frau Prof. Dr. Angelika Messner sowie Andreas Mascha stehen am 08. Februar um 16:00 Uhr im Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau (Carl Maria von Weber Raum) für Interviews zur Verfügung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (