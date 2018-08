Instone Real Estate: Vorstand und Aufsichtsrat stimmen Umwandlung in deutsche Aktiengesellschaft zu Hauptversammlung hatte sich einstimmig für die Umwandlung in deutsche Aktiengesellschaft ausgesprochen / Formwechsel soll zeitnah zum Handelsregister angemeldet werden

Die Hauptversammlung der Instone Real Estate hatte Ende Juni einstimmig den Formwechsel in eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht beschlossen. Die Durchführung der Umwandlung war noch von der Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat abhängig. Diese haben dem Formwechsel nun zugestimmt. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür waren die von deutschen Steuerbehörden positiv beschiedenen verbindlichen steuerlichen Auskünfte, die zwischenzeitlich erteilt worden sind. Der Formwechsel soll nun zeitnah zum Handelsregister angemeldet werden. Der börsennotierte Wohnentwickler wird sodann nach Eintragung in das Handelsregister unter Instone Real Estate Group AG firmieren und seinen Satzungssitz in Essen haben.



Kruno Crepulja, Vorstandsvorsitzender von Instone Real Estate: „Mit dem Beschluss zum Formwechsel schließen sich Vorstand und Aufsichtsrat der einstimmigen Entscheidung der Hauptversammlung an. Damit wird deutlich, dass alle Gremien einheitlich von diesem wichtigen Schritt überzeugt sind. Wir haben hiermit den entscheidenden Grundstein gelegt, um entsprechend unserer Planung als deutsche Aktiengesellschaft am deutschen Wohnimmobilienmarkt weiter zu wachsen.“

Instone Real Estate Group B.V

Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. März 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,4 Milliarden und mehr als 8.000 Einheiten. Instone ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren