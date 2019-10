Pressemitteilung BoxID: 772674 (DETAIL Business Information GmbH)

Bericht über den DETAIL Kongress im Oktober 2019

Perspektive Land - Prognosen, Planungen, Projekte

Unter dem Titel „Perspektive Land – Prognosen, Planungen, Projekte“ fand am 16. Oktober der diesjährige DETAIL Kongress mit rund 150 Teilnehmern im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt. In insgesamt 15 Vorträgen beleuchteten hochkarätige Experten die aktuellen Entwicklungen und Trends in ländlichen Räumen. Die interdisziplinäre Referentengruppe aus Architektur, Forschung und Gesellschaft befasste sich mit den wichtigsten Aspekten, die die Zukunft des ruralen Raumes beeinflussen.



Nach der Begrüßung durch Chefredakteurin Sandra Hofmeister, die als Moderatorin durch die ganztägige Veranstaltung führte, wurden im ersten Veranstaltungsblock erfolgreiche Praxisbeispiele vorgestellt. Hier gaben unter anderem Götz Menzel von GayMenzel Architekten, Andreas Glatzl vom Architekturbüro Snøhetta, Fredi D’Aloisio von D’Aloisio Architekten sowie Giovanni Netzer vom Origen-Theater in Graubünden einen Einblick in ihr planerisches Handwerk und lieferten überzeugende Referenzprojekte aus ländlichen Regionen.



Unter der Rubrik „Politik, Prozesse und Baukultur“ bündelten die Vorträge am Nachmittag den Reiz des Ländlichen aus Sicht der Planer, Gestalter, Akteure und Nutzer. Sie widmeten sich wichtigen Aspekten, die die Entwicklung des ländlichen Raumes beeinflussen und erläuterten dabei aktuelle Zusammenhänge des Wandels und stellten Lösungsansätze vor. Es sprachen unter anderem Doris Gugler, von Landluft – Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen, Sabrina Ginter, Bundesstiftung Baukultur und Matthias Schuster von der Architektenkammer Baden-Württemberg. Mark Michaeli, TU München sowie Georg A. Poensgen von der Hochschule Koblenz beleuchteten das Thema aus Sicht ihrer Lehrpraxis.



Zum Abschluss der offiziellen Veranstaltung stellten Thomas Steimle, Steimle Architekten, Markus Lager, Kaden + Lager, Christoph Dünser, Hermann Kaufmann Architekten und Peter Haimerl, von Peter.Haimerl Architektur ebenfalls weitere namhafte Leuchtturmprojekte aus der Praxis vor.



Nach den Vorträgen nutzten die Teilnehmer das anschließende Get-Together zum intensiven Austausch und zwanglosen Networking untereinander sowie mit den Referenten und Partnern.



Mit dem DETAIL Kongress werden jährlich aktuelle Themen aus Architektur und Planung beleuchtet. Unter Mitwirkung verschiedener Partner gestaltet der Kongress den aktuellen Architekturdiskurs aktiv mit. Unterstützt wurde die diesjährige Veranstaltung von den Unternehmen Brillux, Lignatur, Pollmeier, müllerblaustein und Züblin Timber.



Weitere Informationen zum Kongress: https://www.detail.de/micropages/detail-kongress-2019/.

