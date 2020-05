Pressemitteilung BoxID: 800751 (Institut für Baubiologie +Nachhaltigkeit IBN Unabhängige private GmbH)

Baubiologische Beratungsstellen IBN feiern 40-jähriges Jubiläum

Netzwerk für eine gesunde, ökologische und gut gestaltete Wohn- und Arbeitsumwelt

Zukunftsfähige Konzepte für gesundes und nachhaltiges Bauen und Wohnen sind gefragter denn je. Und so kann es als Glücksfall gesehen werden, dass das bereits 1980 gegründete Netzwerk der Baubiologischen Beratungsstellen IBN das dafür nötige und 40 Jahre lang gereifte Know-how und Bewusstsein bietet.



Die innerhalb des Netzwerks im In- und Ausland tätigen Planer, Ingenieure, Techniker, Handwerker, Messtechniker, Energieberater, Raumgestalter, Naturwissenschaftler und Naturbaustoffanbieter arbeiten fachübergreifend zusammen. Immer geht es um Lösungen aus einer Hand im Sinne einer gesunden, ökologischen und gut gestalteten Wohn- und Arbeitsumwelt.



Die Vorteile dieses fachübergreifenden Netzwerks zeigen beispielhaft folgende Situationen:





Ein älteres Haus soll umgebaut werden. Die Architektin stellt fest, dass gesundheitsschädliche Schadstoffe vorhanden sind, die fachgerecht bestimmt und saniert werden müssen und braucht die fachliche Beratung und Betreuung eines Baubiologischen Messtechnikers.

Eine kleine Baufirma soll ein Gebäude energetisch auf Vordermann bringen und kooperiert deshalb mit einer baubiologischen Gebäude-Energieberaterin.

Ein Innenarchitekt soll eine Arztpraxis neu gestalten und dabei auch auf bestmögliche Reduzierung von Elektrosmog achten. Zur fachlichen Verstärkung holt er sich eine Baubiologische Messtechnikerin und einen Baubiologischen Raumgestalter ins Boot.





Die Beratungsstellen arbeiten nach den Kriterien des IBN, wie u.a. den 25 Leitlinien der Baubiologie, haben den staatlich zugelassenen Fernlehrgang Baubiologie IBN erfolgreich absolviert, bilden sich zur Qualitätssicherung laufend weiter und haben sich verpflichtet, ihre Dienstleistungen stets unabhängig und neutral zu erbringen.



Hierzu Winfried Schneider, Leiter des IBN:

"Wir freuen uns riesig über das Jubiläum und danken unseren Baubiologischen Beratungsstellen IBN für 40 Jahre Engagement und Herzblut. Sie sind als "Haus-Ärzte" in enger Kooperation mit unserem Institut erste Anlaufstelle bei allen Fragen und Aufgabenstellungen rund um das gesunde und Bauen und Wohnen und sind für die Herausforderungen der Zukunft bestens aufgestellt.“



Eine Baubiologische Beratungsstelle IBN in Ihrer Nähe finden Sie unter baubiologie-verzeichnis.de.



Mehr zum 40-jährigen Jubiläum im baubiologie-magazin.de

