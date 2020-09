Mit dem Aktionstag „Verflechtungen“ veranstaltet das Darmstädter Institut für Neue Musik und Musikerziehung (INMM) am Samstag, den 26.9.2020 zwischen 11 und 15 Uhr auf der Piazza im Carrée (vor der Centralstation Darmstadt) ein musikalisches Ereignis besonderer Art. Mit interaktiven musikalischen Performances sowie hochkarätigen Live-Darbietungen kommen PassantInnen auf spielerische und lustvolle Art mit der Gegenwartsmusik in Berührung. Ein besonderer Akzent liegt auf Klanginstallationen (u. a. von dem bekannten Aktionskünstler Erwin Stache), bei denen die PassantInnen durch die Interaktion mit Klangobjekten die musikalischen Klangverläufe selbständig mitgestalten können. Daneben wird es aber immer wieder auch eher traditionelle Konzertmomente geben, die zum Zuhören und Verweilen einladen. Das Trompetenduo Elisabeth Lusche und Christopher Collings (Absolventen der Meisterklasse von Marco Blaauw in Den Haag) spielen Klassiker wie Strawinsky bis hin zu Eigenkompositionen, die für den Platz konzipiert sind. Neben einer Soloperformance des Posaunisten Jon Roskilly präsentieren außerdem Studierende der Klasse „Klangkunst-Komposition“ der Universität Mainz eigens für den Tag entwickelte Klanginstallationen.



Alle Stücke und Performances sind mehrfach zu erleben, um Menschenansammlungen zu vermeiden.



www.neue-musik.org

