Tour-Stopp in Heidenheim: InnoTruck zeigt am Hellenstein-Gymnasium spannende Technik und Ideen für morgen

Am 16. und 17. Oktober 2019 gastiert die Initiative InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf dem Schulhof des Hellenstein-Gymnasiums. Besucherinnen und Besucher des doppelstöckigen Forschungstrucks erwartet eine interaktive Ausstellung rund um Innovationen und Zukunftstechnologien. Die begleitenden Wissenschaftler führen mit angemeldeten Schulklassen Experimentierworkshops durch und zeigen anhand von über 80 Technik-Exponaten, wie Jugendliche in MINT-Berufen die Welt mitgestalten können. Der Zutritt zur offenen Tür (Mittwoch, 15:55 - 16:45 Uhr) ist frei.



Wie wird aus einer Idee eine erfolgreiche Innovation? Was versteht man überhaupt unter Innovationen? Antworten auf diese und andere wichtige Fragen gibt der InnoTruck: Als „Innovationsbotschafter“ des Bundesforschungsministeriums macht das doppelstöckige Ausstellungsfahrzeug auf seiner Deutschland-Reise auch Station in Heidenheim. Stellplatz am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17.10.2019, ist der Schulhof des Hellenstein-Gymnasiums (Bahnhofplatz 8).



Die Ausstellung im InnoTruck zeigt anschaulich, welche Rolle naturwissenschaftlich-technische Entwicklungen in unserem Alltag spielen und warum Innovationen für künftigen Wohlstand und Lebensqualität wichtig sind. Die wissenschaftlichen Begleiter berichten den Schülerinnen und Schülern des Hellenstein-Gymnasiums, wie sie mit einer Ausbildung oder einem Studium im „MINT-Bereich“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zur Lösung wichtiger Zukunftsfragen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung oder der Mobilität von morgen beitragen können.



Innovationen anschauen, anfassen und ausprobieren



Am Beispiel von mehr als 80 interaktiv gestalteten Exponaten lernen die Jugendlichen, an welchen technischen Lösungen in Deutschland aktuell geforscht wird und wozu diese Entwicklungen dienen sollen. Bei Workshops werden sie selbst experimentieren und eine organische Photovoltaikzelle bauen oder mit einem Rasterelektronenmikroskop winzige Materialstrukturen untersuchen.



Offene Tür: Wissen zum Mitnehmen



Während der „Offenen Tür“ am Mittwoch, 16.10., von 15:55 bis 16:45 Uhr ist die mobile Ausstellung für alle interessierten Gäste kostenfrei geöffnet. Im Rahmen individueller oder digital geführter Ausstellungsrundgänge und im Gespräch mit den wissenschaftlichen Begleitern Dr. Dominik Klinkenbuß und Dr. Tobias Schwalbe wird deutlich, wie moderne Technologien erforscht und schließlich in Produkten und Dienstleistungen angewandt werden.



Moderne Ausstellung für innovative Themen



Auf zwei Stockwerken und rund 100 qm Ausstellungsfläche bietet sich im InnoTruck eine spannende und multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. Dank moderner Präsentationstechniken wie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lautet die Devise nicht nur Anschauen, sondern auch Anfassen und Ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen in Zukunft aussehen könnte, Beispiele aus dem Bereich Mobilität führen vor Augen, wie die Verkehrswende gelingen kann und medizintechnische Exponate demonstrieren den Fortschritt in der Gesundheitsforschung.



Ein Highlight ist zudem die Sonderausstellung im Obergeschoss des InnoTrucks. Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2019 wird hier deutlich, was Künstliche Intelligenz heute bereits leisten kann, welche Technologie sich hinter diesem Begriff verbirgt und wo Forscher die größten Chancen aber auch mögliche Risiken sehen.





Wann: Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17.10.2019 (Tagesprogramm als Download unter 'Attachments')

Wo: Schulhof des Hellenstein-Gymnasiums, Bahnhofplatz 8, 89518 Heidenheim an der Brenz



