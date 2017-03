Ingolstadt auf der weltgrößten Tourismusmesse in Berlin

Vom 8. bis 12. März 2017 präsentierte die Ingolstadt Tourismus und Kongress GmbH (ITK GmbH) die Donaustadt als attraktives Städtereiseziel auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Die ITB ist die weltgrößte Tourismusmesse und der wichtigste Marktplatz für Fachbesucher aus Touristik und Medien.



An den fünf Messetagen präsentierten sich auf dem Messegelände rund um den Berliner Funkturm mehr als 10.000 ausstellende Unternehmen aus 184 Ländern und Regionen an 1.092 Messeständen den Besuchern. Insgesamt zählte man auf der diesjährigen ITB 109.000 Fachbesucher. Auch wenn diese Zahl etwas unter dem Rekordwert des Vorjahres lag, so war man mit den Geschäftsverläufen allerorts sehr zufrieden.



Die ITK GmbH zeigte den Besuchern am Stand die touristischen Angebote Ingolstadts zwischen "Automobil und Technik", "Einkaufsstadt" und "Bayerischer Landesfestung" - im Mittelpunkt stand dabei das Thema der Bayerischen Universitätsgeschichte und die verschiedenen Veranstaltungen zum Jubiläum "500 Jahre Reformation und Gegenreformation". Das Interesse an den touristischen Angeboten war sowohl von Seiten der Medien wie von Reiseveranstaltern, Incoming- Agenturen und Touristik-Unternehmen groß. Darüber hinaus konnten zahlreiche neue Kontakte geknüpft werden, um die Vermarktung der touristischen Destination Ingolstadt noch weiter auszubauen.

