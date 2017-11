NN Investment Partners gewinnt Scope Award als bester Asset Manager Emerging Markets Bonds

.





NN Investment Partners ist ein Pionier bei Schwellenländeranleihen und bereits seit 1993 im Bereich Schwellenländer-Staatsanleihen aktiv.

Die Scope Asset Manager Awards basieren auf einer Bewertung der Qualität des Investmentmanagements der Gesellschaften.

Was aktuell für Schwellenländeranleihen spricht, ist ihre Fähigkeit, Portfolios gegen negative Auswirkungen der geldpolitischen Normalisierung ausbalancieren zu können.





NN Investment Partners (NNIP) ist gestern im Rahmen der SCOPE Investment Awards 2018 als bester Asset Manager Emerging Markets Bonds in Deutschland ausgezeichnet worden. NNIP ist ein Pionier bei Schwellenländeranleihen und managt bereits seit 1993 Staatsanleihestrategien entsprechender Staaten. Seit 2003 managt die Fondsgesellschaft mit Hauptsitz in den Niederlanden Unternehmensanleihestrategien aus den Emerging Markets in Hart-währung und seit 2007 auch in Lokalwährungen. In den Grenzmärkten ist NNIP ebenfalls schon seit mehr als zehn Jahren aktiv.



Susanne Hellmann, Geschäftsführerin des Deutschlandgeschäfts von NN Investment Partners: „Die Auszeichnung als bester Asset Manager im Bereich Emerging Market Debt bestätigt einerseits den Erfolg unseres aktiven Investmentansatzes. Andererseits ist sie ein Beleg dafür, dass sich unsere langjährige Erfahrung und die Pionierrolle, die NNIP bei Schwellenländeranleihen einnimmt, für unsere Kunden auszahlen. Die Übergangssituation von noch sehr niedrigen Zinsen zu einer wieder normalisierten Zinspolitik gibt Anlagern ein schwieriges Szenario vor. Daher ist es wichtig, über den Tellerrand traditioneller Anleiheklassen hinauszublicken. NNIP macht das unter anderem bereits seit mehr als 20 Jahren im Bereich Schwellenländeranleihen. Aktuell erleben diese Staaten eine Renaissance, die Kapitalzuflüsse sind hoch. Ein wesentlicher Faktor, der für Anleihen aus Schwellenländern spricht, ist ihre Fähigkeit, Portfolios gegen negative Auswirkungen der geldpolitischen Normalisierung ausbalancieren zu können.“



NNIP ist ein global tätiger Asset Manager und Teil der niederländischen NN Group. NN steht für Nationale Nederlanden, eine der größten niederländischen Versicherungen. In Deutschland ist NNIP seit mehr als 10 Jahren mit einer eigenen Niederlassung vertreten und fokussiert sich auf institutionelle Investoren und große Wholesale-Vertriebspartner. In Deutschland liegt der Vertriebsschwerpunkt von NNIP bei Anleihen, daneben haben Lösungen im Bereich Alternative Credit stark steigende Bedeutung.



Scope ist das führende Unternehmen zur Bewertung von Fonds und Asset Managern in Europa. Basis der Scope Asset Manager Awards ist eine Bewertung der Managementqualität der Gesellschaften. Alle Fonds einer bestimmten Kategorie einer Gesellschaft werden hinsichtlich Rating-Punktzahl, Performance und Volatilität bewertet. Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Ergebnissen der einzelnen Fonds zusammen.

NN Investment Partners (NNIP) ist der Asset Manager der NN Group N.V., einer an der Börse (Euronext Amsterdam) gehandelten Aktiengesellschaft. NNIP hat seinen Hauptsitz in Den Haag, in den Niederlanden und verwaltet insgesamt weltweit ca. 244 Mrd. Euro* (288 Mrd. US-Dollar.*) Assets under Management für institutionelle Kunden und Privatanleger. NNIP beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern in Europa, USA, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten vertreten.



NNIP ist Teil der NN Group N.V., einer an der Börse gehandelten Aktiengesellschaft.



*Stand: 30. September 2017, 50 Mrd. Euro AuM entfallen auf Delta Lloyd Asset Management



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nnip.com und www.nn-group.com



