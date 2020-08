Pressemitteilung BoxID: 812018 (NN Investment Partners)

Konjunkturerholung überraschend positiv

Die Stärke der momentanen wirtschaftlichen Erholung in den Vereinigten Staaten und auch global ist überraschend positiv, so NN Investment Partners (NN IP). Der Einkaufsmanagerindex (EMI) hat sich fast überall erholt – der JP Morgan Einkaufmanagerindex lag im Juli bei 50,3, also auf dem Vorkrisenniveau von Januar. In den letzten zwei Monaten begann sich außerdem der Dienstleistungssektor zu erholen, was sich in einem Wiederanstieg des US-Haushaltskonsums und dem Aufholen der Produktion widerspiegelt.



Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist, NN Investment Partners, kommentiert: „Angesichts der hohen Sensibilität des Dienstleistungssektors gegenüber sozialer Distanzierung und der negativen Auswirkungen potenziell lang anhaltender Veränderungen im Verhalten, ausgelöst durch die Corona-Krise, wie Pendeln und Geschäftsreisen, wird der Dienstleistungssektor in den kommenden Quartalen wahrscheinlich wieder hinter das verarbeitende Gewerbe zurückfallen. Doch vorerst normalisiert sich die Wirtschaftstätigkeit weiter, in einigen Sektoren und Ländern schneller als in anderen, aber insgesamt in einem Tempo, das die Risikobereitschaft der Investoren aufrechterhält.“



