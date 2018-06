Berührendes für Leib und Seele

Ayurveda, das „Wissen vom langen Leben“, ist das älteste ganzheitliche Gesundheitssystem der Welt. Die drei vedischen „Geschwister“ Ayurveda, Meditation und Yoga werden schon jahrhundertelang zur Heilung des Körpers, aber auch für mehr Achtsamkeit genutzt. Seit über 10 Jahren bietet Indigourlaub Kuren vor allem in Indien und Sri Lanka an. Derzeit arbeitet der österreichische Spezialveranstalter mit 26 authentischen Ayurveda Resorts zusammen. Dabei legt er großen Wert auf die Ausbildung der Therapeuten sowie die Verwendung hochwertiger Öle und Speisen in den zertifizierten, handverlesenen Resorts. www.indigourlaub.com



Klein und fein. Das 2016 eröffnete Ananda Ayurveda Resort mit nur 13 Zimmern liegt an der Südwestküste Sri Lankas. Den weitläufigen Sandstrand haben auch Schildkröten in ihr Herz geschlossen. Zu Kurbeginn erstellt ein Ayurveda-Arzt das individuelle Behandlungsprogramm, tägliche Yoga-Einheiten gehören ebenso dazu. Bis 31. Oktober 2018 kostet die 14-tägige Panchakarmakur mit ayurvedischer Vollpension und 2 bis 3 Behandlungen pro Tag bei Indigourlaub 2.142 €/Pers. im DZ. Auch eine 10-tägige Vitalisierungskur (Shakti) sowie die 21-tägige Intensivkur (Moksha) sind zeitlich frei buchbar im Angebot.



Stilvoll und familiär. Ein indischer Ayurveda-Arzt und sein Team betreuen die Gäste im Mangosteen Resort auf Phuket (Thailand). 4 Kurpakete mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Balance, Detox, Gelenke oder Anti-Aging) stehen zur Wahl, vor Ort wird je nach gewähltem Fokus auf individuelle Bedürfnisse hin behandelt. 7 Nächte mit ayurvedischer Vollpension, Kurpaket und Yoga sind bei Indigourlaub ab 1.170 €/Pers. im DZ zu haben. Alle Unterkünfte verfügen über einen privaten Außen-Whirlpool sowie eine Regendusche. Wer mag, bucht Aktivitäten wie Batiken oder einen Thai-Kochkurs dazu.



Exotisch und elegant. Ayurveda für Anfänger bietet das Zen Resort Bali. Wem strenge Ernährungs- und Verhaltensvorschriften bei einer authentischen Ayurveda-Kur zu rigide erscheinen, kann sich auf Bali vorsichtig an die Lehre herantasten. Die 7-tägige „Stress Release“-Kur von Indigourlaub mit Vollpension inkl. 17 Behandlungen und Flughafentransfer beispielsweise ist für 1.955 €/Pers. im DZ buchbar. 2 Ausflüge auf der Insel sind inklusive, die hauseigene PADI-Tauchschule sorgt für spektakuläre Eindrücke ganz anderer Art.

Indigourlaub Sonja Miko

Besondere Reisen für besondere Menschen. Der Linzer Veranstalter Indigourlaub ist spezialisiert auf Urlaube mit den Schwerpunkten Yoga, Qi Gong, Meditation, Fasten und Ayurveda-Kuren weltweit. Renommierte Trainer sowie sorgfältig ausgewählte Hotels und Retreats inmitten eindrucksvoller Naturlandschaften sind für die Programme ebenso charakteristisch wie gesunde, teils vegetarische oder vegane Verpflegung. Nach dem Motto "Alleine reisen, aber nicht alleine sein" erfahren Teilnehmer bei 240 Reisen in 17 Ländern weltweit Freude an der Begegnung mit anderen und sich selbst. Herzensanliegen des Indigourlaub-Teams ist darüber hinaus ein achtsamer Umgang mit der Natur. So engagiert sich das Unternehmen als Mitglied beim "forum anders reisen e.V.", kooperiert mit der gemeinnützigen Klima-Organisation "atmosfair" und unterstützt den Verein zum Schutz von Delfinen und Walen, "M.E.E.R. e.V.".

