Intéressants projets remportés grâce à l’expertise d’Implenia en matière d’entreprise générale, de planification et de Lean Construction

Construction de nouveaux complexes résidentiels, d’un centre de formation et d’une partie d’un quartier en développement

Montant des contrats : environ EUR 290 millions





Outre le grand projet « Wohnquartier am Südcampus » à Bad Homburg pour la société Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, Implenia a remporté une série d’autres projets de construction de logements, une partie d’un quartier en développement, ainsi que la réalisation d’un centre de formation pour l’entreprise de transport public de Berlin (BVG).







L’attribution de ces contrats à Implenia s’explique par son expertise en tant qu’entreprise générale ainsi que par sa longue expérience dans la gestion et l’exécution de projets de construction complexes et de grande envergure. Pour la plupart de ces contrats, les experts d’Implenia sont intervenus à un stade très précoce du projet, ce qui leur a permis d’apporter leur soutien aux clients au cours du développement et de la planification, dans un esprit de partenariat. Implenia a par ailleurs fait pencher la balance en sa faveur en optimisant la planification des projets au niveau des coûts et des délais, ainsi qu’en apportant son savoir-faire en matière de Lean Construction. Le montant total des nouvelles commandes s’élève à environ EUR 290 millions.







À Bad Homburg, au pied du massif du Taunus, Implenia réalise le projet « Wohnquartier am Südcampus » pour le maître d’ouvrage Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH. Ce complexe résidentiel comprendra 540 logements répartis dans 27 immeubles d’habitation, une garderie d’enfants et sept parkings souterrains d’une surface brute de plancher d’environ 80 000 m2 au total, sur un terrain d’environ 40 000 m2. Le projet a été planifié et optimisé en partenariat avec le maître d’ouvrage dès la première phase des prestations, dans le cadre d’un contrat de gestion de construction. Sur la base d’un plan d’aménagement urbain, l’équipe de projet d’Implenia a coordonné pour le compte du maître d’ouvrage l’ensemble du processus de planification, y compris la planification des autorisations et toutes les planifications techniques. La planification complète de l’exécution suivra.





Les travaux d’aménagement et de terrassement ont déjà débuté dans le cadre d’un premier contrat partiel. Quant aux travaux de construction, ils seront lancés avant la fin de cette année. La remise des clés devrait intervenir à l’issue d’une période de construction de 38 mois.







Pour le groupe d’entreprises Büschl, implanté à Grünwald, Implenia va réaliser une deuxième tranche de construction du quartier « Am Angerbogen » à Freising. Les bâtiments à construire feront partie d’une nouvelle zone résidentielle dans cette ville moyenne située au nord de Munich. Le contrat qu’Implenia vient de remporter fait suite à celui portant sur une première tranche de construction, qui lui avait été attribuée en mai. Dans le cadre de ce deuxième contrat, Implenia construira 143 logements supplémentaires, deux unités à usage commercial et un parking souterrain de 194 places. Le maître d’ouvrage a chargé Implenia de mettre en place un service de gestion des demandes spéciales pour les acheteurs des appartements financés par des fonds privés.







Pour la société Rheinblick Gartenstadt GmbH, Francfort, Implenia construira, en tant qu’entreprise générale, un complexe résidentiel sur la base du projet de concours du bureau KAP Architektur Development de Mayence. Le contrat porte sur la construction de cinq immeubles d’habitation au-dessus d’un parking souterrain de 95 places. Il prévoit par ailleurs une option relative à la construction de six autres immeubles d’habitation au-dessus d’un second parking souterrain de 97 places. Situés sur le site de l’ancien parc des expositions de Bingen am Rhein, les bâtiments résidentiels seront réalisés en deux tranches sur deux terrains distincts, en construction massive conventionnelle, et livrés clés en main. En raison de la proximité du Rhin, le sous-sol sera construit en béton armé étanche, selon le système de la « cuve blanche ». Hauts de trois à quatre étages complets, les immeubles offriront une surface brute de plancher d’environ 26 000 m2.







À Ludwigsburg, Implenia a été chargé par la société Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH de construire des immeubles d’habitation dans le cadre du projet « Jägerhofkaserne ». Faisant partie d’un projet de reconversion, celui-ci prévoit la construction clés en main de six nouveaux immeubles comprenant 76 logements ainsi que d’un parking souterrain et d’aménagements extérieurs. Un nouveau quartier est ainsi en train de naître sur le site de l’ancienne caserne, à un emplacement privilégié en centre-ville et non loin du château.







À Hambourg-Bergedorf, Implenia va réaliser pour la société de projet Bergedorfer Tor les îlots deux à quatre sur un terrain d’environ 5800 m2. Les bâtiments comporteront six à neuf étages avec une surface brute de plancher d’environ 27 000 m2. Construit sur un parking souterrain d’un seul niveau, le quartier « Bergedorfer Tor » sera affecté à une utilisation hybride avec un centre de soins, un centre médical, des bureaux et des commerces. Le contrat de construction attribué à Implenia a pour objet l’exécution des travaux de bétonnage ainsi que des travaux de façade et de toiture. La tour de bureaux centrale de neuf étages, qui constituera un nouvel emblème dans le district situé le plus au sud-est de Hambourg, se caractérisera par une façade en briques à l’architecture classique et intemporelle.







Dans le cadre d’une procédure de passation de marché, l’opérateur du réseau de transport public de Berlin (BVG) a confié à Implenia la construction d’un centre de formation (« Ausbildungszentrum und Vorhaltehalle Machandelweg »). Le contrat inclut également la planification de l’exécution dans les domaines de l’architecture, de la structure porteuse et de la technique de bâtiment. Un nouveau bâtiment de quatre étages surmonté de ses installations techniques sera érigé en structure mixte acier-béton sur une zone déjà dégagée. Il sera précédé d’un hall qui intègrera, entre autres, une voie ferrée de formation pour les travaux d’entretien sur les voitures de métro ainsi qu’un terrain d’exercice pour la pose de traverses et de rails.







À un stade très précoce de la procédure de passation du marché, Implenia a identifié les économies potentielles en partenariat avec le client, optimisant son offre en fonction des besoins de ce dernier à l’aide de la maquette BIM créée au préalable. Au cours de la phase d’exécution, l’organisation des processus sera optimisée grâce à la Lean Construction.







Du côté du client, le projet de construction est pris en charge par la société BVG Projekt GmbH, qui a également réalisé le chantier du métro U5 en partenariat avec Implenia. Lors de la réunion de kick off, tous les décideurs ont adopté une charte de partenariat servant de référentiel pour une collaboration future équitable, coopérative et confiante.

(lifePR) (