Implenia remporte trois nouveaux projets durables dans le domaine du bâtiment en Allemagne et en Suisse

Montant total des contrats : environ CHF 100 millions

Implenia a remporté en Allemagne et en Suisse trois nouveaux projets durables dans le domaine du bâtiment d’un montant total d’environ CHF 100 millions. Pour un projet conjoint porté par KIRKBI A/S, DK-Billund et ehret+klein, Implenia réalisera « Der Heimeran » à Munich. Dans la capitale allemande, Berlin, le Groupe construira une nouvelle tour d’habitation de 151 appartements pour la société immobilière Degewo Süd Wohnungsgesellschaft mbh. Retour en Suisse : à Bernex-Sézenove, Implenia rénovera et surélèvera douze bâtiments datant de 1976 pour la Caisse de pensions Migros.



À proximité immédiate de la Heimeranplatz dans le quartier ouest de Munich, au coin de la Ridlerstrasse et de la Garmischer Strasse, Implenia réalisera un ensemble de bureaux ultramoderne conforme au standard DGNB « Or », d’une surface brute de plancher d’environ 15 000 m², selon les plans d’un bureau d’architecture munichois réputé, OSA Ochs Schmidhuber. Il se caractérisera par un bâtiment marquant, formant angle – une tour de 14 étages composée de cubes décalés. Cette tour, qui sera encadrée d’un bâtiment en îlot de cinq étages, prendra la place de l’ancienne tour Philips. Le début des travaux est prévu pour l’automne 2020. Implenia a convaincu le maître de l’ouvrage non seulement par ses prix, mais aussi par son approche de partenariat. Grâce à sa vaste expertise, le Groupe a en outre été en mesure de présenter au client des possibilités d’optimisation lors de divers entretiens.



Dans le quartier berlinois de Gropiusstadt, Implenia réalisera pour la société immobilière Degewo Süd Wohnungsgesellschaft mbh, sur un terrain appartenant à cette dernière et situé Friedrich-Kayssler-Weg, au coin de la Walter-Franck-Zeile, une tour d’habitation composée de deux corps de bâtiment attenants de 21 et 18 étages. Le contrat comprend également la réalisation des aménagements extérieurs ainsi que des services de planification (phases de prestation 2 à 5). Au total, il débouchera sur la construction d’environ 9000 m² de surfaces locatives à usage d’habitation. Les 151 appartements seront conformes à la norme d’efficacité énergétique 55 de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). La moitié de ces logements bénéficiera de dispositions d’aide à la construction et 30% seront accessibles aux personnes handicapées. Implenia s’est vu attribuer ce contrat en se démarquant de ses concurrents essentiellement par ses capacités étroitement imbriquées en matière de planification et d’exécution, d’un bout à l’autre de l’ensemble de la chaine de valeur.



Outre ces deux mandats en Allemagne, Implenia a remporté un nouveau contrat dans le domaine du bâtiment en Suisse. La Caisse de pensions Migros (CPM) a misé sur son partenariat éprouvé avec Implenia, en confiant au Groupe la rénovation de 76 appartements ainsi que la réalisation par surélévation de 22 nouveaux appartements dans la commune genevoise de Bernex-Sézenove. À la suite de la rénovation et de l’extension, les douze bâtiments existants offriront une surface d’habitation accrue d’environ un quart. Tant la CPM qu’Implenia adhèrent à des normes de durabilité exigeantes. Par conséquent, le projet vise une très grande efficacité énergétique (conforme au standard THPE). Afin de répondre à ce standard, Implenia installera une enveloppe isolante ainsi qu’un système de chauffage novateur constitué d’une pompe à chaleur solaire et d’un stock de glace (IceSol). Les travaux de rénovation et d’extension devraient débuter en mai 2020 et s’achever en décembre 2022.

