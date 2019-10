Pressemitteilung BoxID: 771382 (Implenia AG)

Implenia réalise cinq bâtiments dans le nouveau Quartier de l'Étang à Vernier

Mandat d'entreprise totale portant sur l'îlot A | Montant du contrat : CHF 270 millions | Début des travaux : novembre 2019

Implenia s’est vu confier par le maître d’ouvrage PG Promotors SA, représenté par Urban Project SA, la réalisation d’une partie supplémentaire du nouveau « Quartier de l’Étang » à Vernier, près de Genève, pour un montant de CHF 270 millions. Depuis septembre 2018, Implenia réalise, en entreprise totale, quelque 270 logements locatifs sur l’îlot E. À ceux-ci s’ajouteront désormais cinq bâtiments à usage commercial sur l’îlot A. Ces bâtiments multifonctionnels, reliés au plan architectural, marqueront la physionomie du nouveau quartier.







Le « Quartier de l’Étang » est actuellement en train de sortir de terre sur un ancien site industriel occupant plus de onze hectares dans la commune de Vernier. Au total, le projet est composé de six îlots. Cette « ville dans la ville », qui comptera plus de 1000 unités d’habitation, contribuera considérablement à atténuer la pénurie de logements dans le canton de Genève. Les cinq bâtiments, qui viennent d’être attribués à Implenia, compléteront les immeubles résidentiels grâce à 670 chambres et appartements d’hôtel, 230 logements d’étudiants, une résidence services de 90 appartements et environ 15 000 m2 de surfaces de bureaux. Une école, une crèche et des installations sportives communales enrichiront l’offre au sein du « Quartier de L’Étang ».







Proche de l’Aéroport international de Genève, le site est remarquablement desservi par les transports publics et aisément accessible par la route. Le nouveau quartier urbain a obtenu le label « Site à 2000 watts ». Ce label distingue les zones apportant la preuve d’une gestion durable des ressources, notamment lors de la construction des bâtiments. Ceux-ci sont en outre érigés selon la méthode de la Lean Construction, laquelle permet d’améliorer l’efficacité au niveau du projet global, notamment en termes de respect des objectifs de délai, de qualité et de coût.







Implenia est convaincu qu’une approche responsable de l’environnement constitue le moteur de la réussite à long terme. Le thème du développement durable est par conséquent solidement ancré dans sa vision et sa stratégie. Implenia est fier de contribuer par des solutions efficaces et durables à ce grand projet.

