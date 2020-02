Pressemitteilung BoxID: 787522 (Implenia AG)

Implenia gewinnt drei neue, nachhaltige Hochbauprojekte in Deutschland und der Schweiz

Auftragsvolumen von insgesamt rund CHF 100 Mio.

Implenia hat in Deutschland und in der Schweiz drei neue, nachhaltige Hochbauprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 100 Mio. gewonnen. Für das Gemeinschaftsprojekt von KIRKBI A/S, DK-Billund und ehret+klein baut Implenia in München „Der Heimeran“. In der deutschen Hauptstadt Berlin realisiert die Gruppe den Neubau eines Wohnhochhauses mit 151 Wohnungen für die Degewo Süd Wohnungsgesellschaft mbh. Und zurück in die Schweiz: In Bernex-Sézenove saniert und erweitert Implenia ausserdem zwölf Gebäude von 1976 für die Migros-Pensionskasse.



Direkt am Heimeranplatz im Münchner Westend, an der Ecke Ridlerstrasse und Garmischer Strasse, entsteht ein hochmodernes Büroensemble mit rund 15‘000 m2 BGF im DGNB-Gold Standard nach den Plänen des renommierten Münchner Architekturbüros OSA Ochs Schmidhuber. Das Erscheinungsbild wird geprägt durch einen markanten Eckbau, ein Hochhaus mit 14 Stockwerken, die würfelartig gegeneinander verschoben sind. Flankiert wird der Bau von einer fünfgeschossigen Blockrandbebauung. Das Hochhaus entsteht an der Stelle des ehemaligen Philips-Hochhauses. Der Baustart ist für Herbst 2020 geplant. Neben der Preislegung überzeugte Implenia die Bauherrschaft durch seinen partnerschaftlichen Ansatz. Dank der breiten Expertise war es der Gruppe zudem möglich, dem Kunden in verschiedenen Gesprächen optimierende Möglichkeiten aufzuzeigen.



In der Berliner Gropiusstadt errichtet Implenia für die Degewo Süd Wohnungsgesellschaft mbh auf einem Bestandsgrundstück am Friedrich-Kayssler-Weg / Ecke Walter-Franck-Zeile ein Wohnhochhaus aus zwei zusammenhängenden Gebäudekörpern mit 21 und 18 Geschossen. Zum Auftragsumfang gehören neben der Erstellung der Aussenanlagen auch die Planungsleistungen (LPH 2 bis 5). Insgesamt entstehen ca. 9’000 m² vermietbare Wohnfläche. Die 151 Wohnungen werden im KfW-55-Effizienz-Standard errichtet. 50% der Wohnungen unterliegen Wohnungsbauförderungsbestimmungen, 30% werden barrierefrei zugänglich sein. Implenia erhielt den Zuschlag im Kompetenzwettbewerb vor allem aufgrund seiner eng verzahnten Planungs- und Ausführungskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Zusätzlich zu den zwei neuen Aufträgen in Deutschland verzeichnet Implenia einen Hochbau-Auftragsgewinn in der Schweiz. Die Migros-Pensionskasse (MPK) setzt auf die bewährte Partnerschaft mit Implenia. MPK betraute die Gruppe mit der Renovation von 76 Wohnungen und der Aufstockung um 22 neue Wohnungen in der Genfer Gemeinde Bernex-Sézenove. Durch die Sanierung und Erweiterung erhöht sich die Wohnfläche in den zwölf bestehenden Gebäuden um ca. ein Viertel. Sowohl MPK als auch Implenia haben sich hohen Nachhaltigkeitsstandards verschrieben. Beim Projekt wird denn auch auf eine sehr hohe Energie-Effizienz (nach THPE-Standard) geachtet. Um diesem Standard gerecht zu werden, installiert Implenia eine Isolationshülle sowie ein neuartiges Heizsystem, und zwar ein solares Wärmepumpensystem mit Eisspeicher (IceSol). Voraussichtlich beginnen die Sanierungs- und Ausbauarbeiten im Mai 2020 und enden im Dezember 2022.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (