imovo vermarktet exklusiv den 3. Bauabschnitt des Neubau-Wohnprojektes "Karolinger Höfe" in Düsseldorf-Bilk

Der erst im Jahr 2017 neu gegründete Bereich „Wohn- und Privatimmobilien“ der imovo GmbH, Partner der NAI apollo Group, startete kürzlich im Rahmen eines exklusiven Auftrages mit der Vermietung des 3. Bauabschnittes der „Karolinger Höfe“ in Düsseldorf-Bilk. Entlang der Düssel an der Karolingerstraße und mit innenliegender Bebauung bis zur Suitbertusstraße verlaufend, wurde das moderne Quartier realisiert. Hier stehen ab Spätsommer 117 Neubau-Wohnungen in gehobener Qualität zur Verfügung, die vom gemütlichen 1-Zimmer-Appartement für Singles bis zur 5-Zimmer-Familienwohnung alle Möglichkeiten bieten. Das Vertriebsteam konnte für den Eigentümer nach zwei Monaten Vermietungstätigkeit bereits Mietverträge über ca. 50 % der Wohnfläche vermitteln.

