Neuer "CityReport Bamberg 2019" erschienen

Deutlich gestiegene Kaufpreise im Frühjahr 2019

Der soeben veröffentlichte "CityReport Bamberg 2019" analysiert die Marktentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt der Stadt und gibt Auskunft über das aktuelle Kauf- und Mietpreisniveau.



„Nicht zuletzt wegen steigender Studentenzahlen ist das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in Bamberg knapp“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. „In den innenstädtischen Wohnlagen ist die Nachfrage weiterhin hoch, aufgrund des geringen Angebots müssen die Suchenden jedoch in vielen Fällen auf das Umland ausweichen.“



Das Preisniveau im Kaufsegment ist im Frühjahr 2019 gegenüber Herbst 2018 deutlich gestiegen. Die Nachfrage sowohl im Eigenheimbereich als auch bei Eigentumswohnungen/Bestand bleibt hoch bei einem geringen Angebot. Im Neubausegment sind durch die gestiegenen Baukosten auch die Mieten in die Höhe gegangen. Auch hier ist das Angebot rar.



„Auf dem Grundstücksmarkt herrscht nach wie vor ein Mangel an Objekten in den innenstädtischen Lagen“, berichtet Regionalbeirat des IVD Süd Andreas Jakob, Jakob Immobilien, Engel & Völkers Bamberg. „Die Ausweisung von zusätzlichem Bauland ist in Bamberg, bedingt durch die Kessellage, sehr schwierig. Aktuell entstehen in Bamberg und im Umland einige kleinere Neubauprojekte. Mitte des Jahres beginnt die Bebauung der ehemaligen LAGARDE-Kaserne.“



Für ein Einfamilienhaus werden im Frühjahr 2019 durchschnittlich 475.000 €, für eine Doppelhaushälfte rund 450.000 € und für ein Reihenmittelhaus im Durchschnitt 368.000 € bezahlt.



Die Preise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand liegen in Bamberg durchschnittlich zwischen 1.520 €/m² (einfacher Wohnwert) und 3.410 €/m² (sehr guter Wohnwert). Die Kaufpreise für Neubauwohnungen mit einem guten Wohnwert liegen bei ca. 3.510 €/m².



Je nach Lage und Ausstattung werden im Frühjahr 2019 in Bamberg Mietwohnungspreise von durchschnittlich 8,70 €/m² für eine Altbauwohnung, 8,80 €/m² für eine Bestandswohnung und 10,40 €/m² für eine Neubauwohnung (jeweils auf den guten Wohnwert bezogen) bezahlt. Im sehr guten Wohnwert (modernste überdurch-schnittliche Ausstattung und erstklassige Wohnlage) werden Mietpreise von bis zu 12,00 €/m² verlangt.



Nicht zuletzt wegen steigender Studentenzahlen ist das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in Bamberg knapp. Aufgrund der nur wenigen geplanten Neubauprojekte ist auch in den kommenden Jahren kaum mit einer Änderung der Situation zu rechnen.

