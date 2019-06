Pressemitteilung BoxID: 755591 (IMMAC Holding AG)

IMMAC feiert Richtfest in Kirchbarkau

Am 06.06.2019 wurde im Rahmen einer Feierstunde das Richtfest für den Neubau einer Pflegeeinrichtung mit 113 Pflegeplätzen in Kirchbarkau/Plön gelegt.



Das zweigeschossige vollunterkellerte Gebäude, welches nach KFW 55 entstehen wird, verfügt über 107 Einzelzimmer und 3 Doppelzimmer. Daneben entstehen noch 21 Parkplätze. Weiterhin ist vorgesehen, einen geschützten Bereich für an Demenz erkrankte Personen entstehen zu lassen.



Die IMMAC Sozialbau GmbH lässt den Neubau von der Fa. Altus Bau GmbH als Generalunternehmer ausführen. Laut Projektleiterin Saskia Weber von der IMMAC Sozialbau GmbH ist die Fertigstellung des Gebäudes im Sommer 2020 geplant.



Betreiber der neuen Einrichtung wird die Fa. Nova Viva GmbH, die bereits im Kreis Plön mehrere Einrichtungen betreibt. Geschäftsführer Carsten Nemitz zeigte sich zufrieden damit, dass der Bau nun nach längerer Planungszeit voran geht. Nemitz rechnet mit 80 – 90 Arbeitsplätzen, die mit der Einrichtung geschaffen werden.

